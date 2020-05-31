شركة OnePlus تقدم دعما جديدا للعبة Fortnite على هذه الهواتف.. فيديو

أفاد تقرير نشره موقع "gizchina" التقني، بأن شركة وان بلس OnePlus ، أضافت دعما لسلسلة هواتفها الأحدث OnePlus 8، لتشغيل لعبة القتال الشهيرة Fortnite بأعلى معدل للإطارات 90 إطارا في الثانية.





ويأتي دعم مستخدمي سلسلة هواتف OnePlus 8 الجديدة، تشغيل لعبة فورتنايت بأعلى معدل تحديث للإطارات في الهواتف الذكية، نتيجة التعاون بين شركة Epic Games الطورة للعبة، وشركة وان بلس المصنعة لسلسلة الهواتف الذكية.





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ووفقا للموقع التقني، يجعل هذا التحديث أجهزة سلسلة هواتف OnePlus 8 أول هواتف ذكية تعمل عليها لعبة Fortnite بسرعة 90 إطارًا في الثانية، حيث تدعم معظم هواتف أندوريد معدل 60 إطارًا في الثانية، وهو نفس المعدل الذي يقدم في الإصدارات الخاصة بمنصتي الألعاب Xbox One وPS4.





وإلى جانب ذلك، تدعم منصتي وحدات التحكم بالألعاب Switch من Nintendo معدل تحديث للإطارات بحد أقصى 30 إطار في الثانية للعبة فورتنايت Fortnite.





وتدعم معظم أجهزة أبل، بما في ذلك iPhone XS، وXS Max وأيضا XR، خيار تشغيل اللعبة بسرعة 60 إطارًا في الثانية، بينما تدعم أجهزة iPad Pro تشغيل اللعبة بمعدل تحديث يصل إلى 120 إطار لكل ثانية، وذلك بفضل عرض معدل التحديث العالي للجهاز اللوحي.







وسيؤدي تمكين معدل إطار أعلى على OnePlus 8 و8 Pro إلى ضبط الإعدادات الرسومية على "منخفضة"، وفقا لموقع "GameSpot وذلك عند تمكين معدل تحديث 90 إطارا لكل ثانية في الإعدادات، لذا مع العرض الإنسيبابي والسريع للإطارات لن تأتي لعبة Fortnite بأعلى جودة عرض.