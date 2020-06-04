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تكنولوجيا

بعد تحديه ترامب.. 7 معلومات عن موقع سناب شات

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:04 م
ترامب وسناب شات
ترامب وسناب شات
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شيماء عبد المنعم
انضمت منصة مشاركة الصور الشهيرة سناب شات Snapchat، إلى الحرب القائمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و تويتر، بعد أن أتخذت الشركة المالكة للخدمة قرارا بإيقاف الترويج لمنشورات ترامب، وذلك بسبب تحريضها على العنف.

ووفقا لما ذكره موقع "CNET" التقني، قالت شركة سناب شات: إن حساب الرئيس الأمريكي على منصتها سيظل موجودا وسيستمر في الظهور في نتائج البحث، ولكنه لن يظهر مرة أخرى في تبويب Dicover الذي يستخدم للترويج لحسابات المشاهير والمسؤولين، والمؤثرين.


وبسبب الترويج له على تبويب اكتشف Dicover، الخاص بالشبكة الاجتماعية شهد حساب ترامب على سناب شات خلال العام الماضي، زيادة عدد المتابعين بنسبة 300 %، حيث بلغ عدد متابعينه خلال عام 2019 أكثر من 1.5 مليون متابع.

ويأتي قرار سناب شات، بعد أيام من قيام موقع التدوينات العالمي تويتر، بإخفاء تغريدة للرئيس الأمريكي من منصتها والتى حرض فيها على العنف ردا على الاحتجاجات السلمية بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.

وفيما يلى نستعرض إليك أبرز 7 معلومات عن موقع مشاركة الصور والفيديوهات الشهير سناب شات Snapchat:

1. أسس تطبيق Snapchat، رجل الأعما الأمريكي الأصل "إيغان شبيجل"، ورجل الأعمال الفلبيني الجنسية "بوبي ميرفي، اللذان صمما أكثر من 30 مشورعا قبل اختراع سناب شات.

2. أطلق موقع التواصل الاجتماعي سناب شات Snapchat، لأول مرة في عام 2011. 

3. كان اسم التطبيق عند إطلاقه هو "بيكابو Picaboo"، ولكن تم تغييره بعد ذلك في عام 2012 ليصبح سناب شات Snapchat.

4. يحتل سناب شات المرتبة الثانية في قائمة مواقع التواصل الأكثر استخداما، والتى يحتل فيها موقع فيسبوك في المرتبة الأولى.

5. من أبرز مميزات موقع مشاركة وإنشاء الصور، هى الفلاتر حيث طرح سناب شات في عام 2015 مجموعة متنوعة من الفلاتر وهى أدت إلى زيادة شعبية الخدمة.

6. خلال عام 2016، تبادل مستخدمو منصة سناب شات الاجتماعية، أكثر من 7 مليار صورة ومقطع فيديو في اليوم الواحد.

7. يتميز سناب شات ببعض الميزات التى لا تتوفر في المنصات الأخرى، والتى أدت إلى زيادة عدد مستخدميه في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي 2019، إلى 203 مليون مستخدم نشط.
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