مظاهرات جورج فلويد تجتاح العالم.. احتجاجات حاشدة بألمانيا وكندا وفرنسا.. وموجات عنف باليونان وفنلندا وأمريكا وبريطانيا

- مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا.. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية - 3000 محتج في هلسنكي يكسرون قواعد الحد من كورونا ويشتبكون مع الشرطة الفنلندية - مظاهرة مناهضة للعنصرية في لندن تتحول لاشتباكات وأحداث عنف ضد الشرطة



اندلعت مظاهرات حاشدة بكل من ألمانيا وكندا وفرنسا وبلدان أخرى حول العالم للاحتجاج على وحشية الشرطة والعنصرية بعد وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد الذي قتله 4 ضباط شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا الأمريكية.





وأسفرت مظاهرة مناهضة للعنصرية في لندن عن اشتباكات اشتعلت لفترة قصيرة بين المتظاهرين والشرطة، كما اندلعت المشاجرات بالقرب من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في رقم 10 داونينج ستريت.





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وأظهرت مقاطع فيديو مشاحنات بين المتظاهرين والشرطة البريطانية على الإنترنت.





وخرج عشرات الآلاف من البريطانيين إلى شوارع لندن اليوم الأربعاء في عرض للتضامن مع متظاهري جورج فلويد عبر الولايات المتحدة.

وأدى الاحتجاج السابق، الذي عقد في عاصمة المملكة المتحدة في 31 مايو، إلى قيام الشرطة باعتقال 23 شخصًا أمام السفارة الأمريكية بتهم مختلفة، واتهم البعض بما في ذلك بحيازة سلاح هجومي للاعتداء على الشرطة، وعرقلة السير على الطريق العام، وانتهاك قواعد الدولة للحد من فيروس كورونا.





وقد جرت احتجاجات حاشدة في دول حول العالم منذ وفاة جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عامًا، بعد أن جثى ضابط شرطة على رقبته في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا الامريكية في 25 مايو.

وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال شغب اكتملت بالعنف والحرق العمد والنهب على نطاق واسع.

اندلعت المظاهرات بعد أن ظهر مقطع فيديو يظهر ضابط الشرطة الأبيض ديريك تشوفين وهو يجثو على عنق فلويد لمدة ثماني دقائق تقريبًا قبل أن يفقد وعيه.







أثينا بعد تحول مسيرة حاشدة في المدينة للتظاهر ضد وفاة يوم الأربعاء، هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية. اشتبك ضباط إنفاذ القانون والمتظاهرون خارج السفارة الأمريكية في العاصمة اليونانيةبعد تحول مسيرة حاشدة في المدينة للتظاهر ضد وفاة جورج فلويد على يد الشرطة إلى العنف، حسبما أفادت ال





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وبحسب الاذاعة اليونانية، شارك الآلاف من المواطنين في المسيرة ضد عنف الشرطة والمساواة العرقية بعد وفاة فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي، في مينيابوليس بعد اعتقاله في 25 مايو.

وبشكل عام، كانت المظاهرات سلمية، على الرغم من اندلاع العنف في نهاية المسيرة بعد أن بدأ المتظاهرون في إلقاء الحجارة وزجاجات مولوتوف في اتجاه السفارة الأمريكية.

واضاف تقرير الاذاعة إن الشرطة ردت باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وذكرت تقارير إعلامية أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى الموقع لإخماد مكبات النفايات التي اشتعلت فيها النيران.





هلسنكي، عن تفجر موجة من المظاهرات الحاشدة لمجتمع السود، اليوم الأربعاء، بعد مقتل رجل أمريكي من أصل أفريقي غير مسلح بعد ان جثا رجل شرطة ابيض فوق رقبته 8 دقائق في مدينة وكشفت الشرطة الفنلندية في العاصمة، عن تفجر موجة من المظاهرات الحاشدة لمجتمع السود، اليوم الأربعاء، بعد مقتل رجل أمريكي من أصل أفريقي غير مسلح بعد ان جثا رجل شرطة ابيض فوق رقبته 8 دقائق في مدينة مينيابوليس بـ ولاية مينسوتا بالولايات المتحدة الامريكية





المظاهرة اندلعت في ميدان مجلس الشيوخ في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم، حيث تجمهر عدد كبير من الناس في الموقع، قدر بـ 3000 متظاهر.





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وكتبت شرطة المدينة في بيان على موقع تويتر أن مسؤولية منظم المظاهرة هي توجيه الناس بشأن التباعد الاجتماعي.





وأضافت الشرطة في تغريدة منفصلة أن ما يقرب من 3000 شخص شاركوا في المسيرة، وهو أعلى بكثير من الحد الحالي البالغ 500 شخص الذي فرضته الحكومة على التجمعات العامة المعمول بها حاليًا كجزء من إجراءات الإبعاد الاجتماعي للحد من انتشار مرض فيروس كورونا.