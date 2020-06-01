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أخبار العالم

مظاهرات أمريكا الآن.. تمديد حظر التجول في ولاية مينسوتا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الحكومية في ولاية مينسوتا الأمريكية، اليوم الاثنين، قرارا بمد حظر التجول في الولاية لمدة يومين إضافيين، على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة بسبب العنف الأمريكي ضد المواطنين من ذوي البشرة السمراء ومقتل جورج فلويد.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع  حاكم الولاية، تيم فالز، أمرا تنفيذيا، بعد مشاورات مع قيادات الولاية، بتمدد حظر التجول لمدة يومين آخرين.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن حظر التجول سيبدأ من الساعة العاشرة مساءا.

كانت ولاية واشنطن أعلنت اليوم تمديد حظر التجول في البلاد لمدة يومين بدءا من الساعة السابعة مساءا.

وتشهد الولايات الأمريكية تظاهرات حاشدة احتجاجا على عنف الشرطة الأمريكية ضد الأمريكيين من ذوي البشرة السمراء.
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