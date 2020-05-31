الرئيس الأمريكي يوجه ضربة قاضية لموقعه المفضل.. أبرز المعلومات عن حساب ترامب على تويتر

اندلع ما يمكن اعتباره حربا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وبين شركة موقعه المفضل للتغريدات تويتر ، بوصفه الرجل السياسي الأكثر استخداما لمنصة التغريدات القصيرة تويتر Twitter، وأدي الصراع القائم بين الطرفين إلى شن هجوم من جانب ترامب على جميع شركات التواصل الاجتماعي بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات.





وتسبب رجل الأعمال والملياردير الأمريكي الأصل "دونالد ترامب" الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة، خلال فترة رئاسته التى بدأت في 20 يناير 2017 حتى الآن، في العديد من النزاعات مع شركات التكنولوجيا وتصنيع الهواتف الذكية وكان من أبرزها الصراع الذي مازال قائما بينه وبين شركة هواوي الصينية والذي أدي إلى وقف التعامل مع الأخيرة ووضعها على القائمة السوداء للتجارة الأمريكية.









وكانت أخر نزاعات "ترامب" التكنولوجية مع شركة تويتر ، التى حذفت خلال الأيام الماضية ولأول مرة تغريدات من حسابه الشخصي على المنصة، تضمنت تصريحات غير صحيحة حول التصويت عبر البريد وبأنه يحتمل أن يكون عملية مضلة، حيث وضعت تويتر عليها ملصقا يطلب التحقق من صحة المعلومات التى تحتويها التغريدات.





وبدأت تويتر في يوم 11 مايو الجاري، وضع ملصقات تحذيرية على التغريدات التى تحتوي علي معلومات مضللة، باستخدام أنظمة آلية لتصنيف التغريدات التي تتضمن معلومات خاطئة متعلقة بفيروس كورونا المستجد، ويوجه ملصق التحذير مستخدمي الموقع إلى صفحة جديدة تحتوي على تغريدات مختارة وتشمل معلومات صحيحة تنفي الشائعات.









وبعد أن عارض الرئيس الأمريكى جهود التصويت عبر البريد في الأسابيع الأخيرة، من خلال تغريداته التى وصفتها شركة تويتر بأنها مضللة وفقا لسياستها الجديدة، التي تهدف للحد من انتشار المحتوى المحتمل أن يكون مضللا، اتهم ترامب تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهدد الشركة بانتقام غير محدد.





وبعد يوم واحد من وصف تغريداته بأنها مضللة، هدد ترامب يوم الأربعاء الماضي، بتنظيم عمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، بعد اتهامه المنصات التقنية بالتحيز سياسيا، واتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.





وبعد تصاعد التوترات بين ترامب وموقع التدوينات المصغرة، رد مؤسسه ورئيسه التنفيذي جاك دورسي على الانتقادات التي تلقتها شركته عندما بدأت في إضافة تحذير للتحقق من تغريدات ترامب قائلا:" إن إضافة التحذير لا يجعل من تويتر حكما فيما يتعلق بالحقيقة، بل الهدف هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات التي هي محل النزاع، حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم".





وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، بمراجعة قانون يفقد شركات التقنية مثل تويتر وفيسبوك وجوجل المسؤولية عن المواد التي ينشرها المستخدمون عبر منصاتهم، وذلك بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو قانون اتحادي يعفي المنصات الرقمية من المسؤولية القانونية عن المواد التي ينشرها المستخدمون.









وتصاعدت الخلافات بعد قيام تويتر يوم الجمعة، للمرة الثانية بإخفاء إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، بزعم أنها تخترق سياستها وتمجد للعنف، حيث اشار ترامب في تصريحاته إلى أنه يحق للسلطات إطلاق النار على اللصوص في الاحتجاجات الجارية في مدينة مينيابوليس الأمريكية.





وفيما يلي نستعرض إليك أبرز معلومات حول حساب ترامب الشخصي على منصة التغريدات المصغرة تويتر:





1. انضم الرئيس الأمريكي إلى منصة تويتر في مارس عام 2009.





2. يملك ترامب أكثر من 80 مليون متابع على حسابه الشخصي على منصة، وهم ينتظرون تغريداته بشكل يومى.





3. وبالنسبة للحسابات التى يتابعها ترامب، فهو لا يتابع سوى 46 حسابا فقط على تويتر، أبرزها حسابات المشروعات الخاصة به.





4. كان من ضمن أول المتابعين لحساب ترامب، ابنته إيفانكا ترامب lvnka Trump.





5. نشر ترامب في الأسبوع الأول من عام 2020، عبر حسابه الموثق على منصة تويتر نحو 50 تغريدة.





6. خلال عام 2017، توقف حساب ترامب على تويتر لمدة 11 دقيقة بسبب خطأ ارتكبه موظف بشركة تويتر.





7. بسبب ادمانه لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، تصدر ترامب قائمة قادة العالم الأكثر متابعة على تويتر، حيث بلغ في عام 2017، 52 مليون متابع ، ونحو 12 ألف تغريدة منذ توليه الرئاسة في نفس العام.