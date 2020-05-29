أبرزها تركيا وإيران.. دول سبقت ترامب في معاقبة تويتر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحد من حصانة منصات التواصل الاجتماعي ضد الملاحقة القانونية، بعد اتهامه لموقع " تويتر " بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وبدأت المعركة بين ترامب و"تويتر" حينما عمد هذا الأخير إلى إدراج اثنتين من تغريدات الرئيس الأمريكي في خانة الأخبار المضلّلة، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، دفعت البيت الأبيض لنشر لائحة اتهامات ضد "تويتر" على رأسها تحيزه للصين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.









ومساء أمس وقع ترامب رسميًا أمرًا تنفيذًا بشأن منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا عن تلك الخطوة خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "منصات التواصل تمارس ما يرقى للاحتكار فهي منحازة سياسيًا وسننسق مع الولايات لضبط النشاط التجاري لمنصات التواصل".





ويقول الأمر التنفيذي إن "الحصانة" لهذه الشركات بموجب القانون المشار إليه لا يجب أن تتجاوز غرضها في توفير الحماية "لأولئك الذين يزعمون أن يوفروا للمستخدمين منتدى لحرية التعبير والمفتوحة ولكن في الواقع يستخدمون سلطتهم على وسائل الاتصال الحيوية للانخراط في إجراءات خادعة".





على أن الولايات المتحدة لم تكن أول دولة تصطدم بموقع "تويتر" وتفرض حظرًا على استخدامه داخلها لأسباب سياسية.





ففي عام 2009، حجبت إيران موقع "تويتر" على خلفية احتجاجات واسعة النطاق على إدارة ونتائج الانتخابات الرئاسية خلال ذلك العام، حيث لاحظت السلطات الإيرانية أن المحتجين يستخدمون الموقع كمنصة لتنظيم المظاهرات والدعوة إليها.





وفي يوليو الماضي، بعد مرور 10 سنوات على حجب "تويتر" في إيران، رفضت الأخيرة رفع الحجب، وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، أبو الحسن فيروز آبادي إن مسؤولي الحكومة فقط من يُسمح لهم باستخدام تويتر، لأن لديهم مخاطبين خارج البلاد





وهناك عدد كبير من المسئولين الحكوميين، بمن فيهم الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض الوزراء والنواب، لديهم حسابات على تويتر، وغالبًا ما يكتبون عبرها باللغة الفارسية. وهناك حسابان على تويتر للمرشد الإيراني علي خامنئي، باللغتين الفارسية والإنجليزية.





وفي 2014، حجبت تركيا موقع تويتر بسبب نشره تسجيلات هاتفية تثبت تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - وكان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك - في فضيحة فساد، في خطوة ندد بها الرئيس التركي آنذاك نفسه عبد الله جول.





وفي مارس 2016، حجبت السلطات التركية موقع "تويتر" وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجار سيارة ملغومة بالعاصمة أنقرة، أدى إلى مقتل 32 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 75 آخرين.





وفي فبراير الماضي، عاودت أنقرة الكرة مجددًا، وحجبت موقع "تويتر" وبقية منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة، بعد هجوم لقوات الجيش السوري قتل ما لا يقل عن 33 جنديًا تركيا في شمال غرب سوريا.





ومع ذلك، يملك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسابًا موثقًا بموقع "تويتر"، يبث عبره رسائله السياسية باللغتين التركية والإنجليزية.





وتحجب كوريا الشمالية جميع منصات التواصل الاجتماعي العالمية، بما فيها تويتر، بل إنها لا تستخدم شبكة الغنترنت العالمية ذاتها، وإنما تستعيض عنها بشبكة داخلية تُسمى "كوانج ميونج" وتخضع لرقابة أمنية مشددة، وكل من يحاول الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية في كوريا الشمالية يعرض نفسه لعقاب قاس، وبعكس غيره من زعماء العالم لا يملك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حسابًا على موقع "تويتر".