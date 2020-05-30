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تكنولوجيا

خوفاً من ترامب.. تويتر تخطط لنقل مقرها الرئيسي لهذه الدولة

السبت 30/مايو/2020 - 05:44 م
تويتر وترامب
تويتر وترامب
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شيماء عبد المنعم
تعتزم الشركة المالكة تويتر Twitter، لنقل مقرها الرئيسي إلى ألمانيا، إذا استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump في تهديده بإغلاق المنصة، وفقا لما ذكرته وكالة "reuters".

ويواجه موقع التدوينات المصغرة تويتر، الكثير من العقبات مؤخرا، بعد تهديد ترامب بإغلاق المنصة بسبب وضع ملصقا على تغريداته التى تضمنت  تصريحات غير صحيحة حول التصويت عبر البريد للانتخابات الأمريكية، والتى وصفتها تويتر بأنها مضللة.

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وفي إطار النزاع القائم بين تويتر وترامب، وجه أحد مسؤولي الحكومة الألمانية دعوة لشبكة تويتر في تغريدة خفيفة أن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها ستكون أفضل حالًا في أوروبا.

وقال توماس جارزومبيك  "Thomas Jarzombek” أحد مسؤولي الحكومة الألمانية في تغريدة له يوم الخميس الماضي: "هذه دعوة للانتقال إلى ألمانيا"، وأكد على أن ألمانيا ستقدم لشبكة تويتر الحرية في توجيه الإنتقادات إلى الحكومة، وأيضا الحرية في محارب الأخبار الزائفة.

وأضاف توماس قائلا:" أن ألمانيا لديها نظام تكنولوجي رائع يتوافق مع أهداف شبكة تويتر، وستكون لدي الشركة الحرية في انتقاد الحكومة وحاربة الأخبار المزيفة".

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي قرارا لإعطاء الحكومة الأمريكية المزيد من الصلاحيات للسيطرة على منصات التواصل الإجتماعي، وذلك نتيجة للنزاع القائم بينه وبين شركة تويتر وتستمر في أثاره غضبه بعد أن قامت للمره الثانية بإخفاء أحدي تغريداته.

وزعم موقع تويتر بأن تغريدة ترامب الجديدة التى قامت الشركة بإخفائها،  تخرق سياساتها الخاصة وتدعو إلى "تمجيد العنف"، حيث صرح فيها ترامب بأنه يحق للسلطات إطلاق النار على اللصوص في الاحتجاجات الجارية في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

الجدير بالذكر أن شركة تويتر Twitter، أسسها رجل الأعمال الأمريكي الأصل جاك دورسي في 21 مارس عام 2006، ويقع نقرها الرئيسي بـ سان فرانسيسكو بكاليفورنيا الولايات المتحدة.
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