فيسبوك توجه ضربة قاضية لـ دونالد ترامب.. لهذا السبب

أزال عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، بعض إعلانات حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من منصته، وفقا لتقرير نشرته شبكة CNN.





وقال متحدث باسم فيسبوك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع "The Verge": "هناك سياسات قائمة لمنع الالتباس حول الإحصاء الرسمي للولايات المتحدة، وهذا مثال على تلك التي يتم فرضها".





وقد أزال موقع فيسبوك أكثر من 1000 إعلان من حملات "دونالد ترامب"، لخرقه القواعد التي تحظر المعلومات الخاطئة المتعلقة بتعداد الولايات المتحدة لعام 2020.





والتى أبلغ عنها الصحفي "جود ليجوم"، لأول مرة في في رسالته الإخبارية الشعبية حيث كانت حملة ترامب تعرض إعلانات تحث المستخدمين على المشاركة في "التعداد الرسمي لمنطقة الكونجرس لعام 2020"، إعادة توجيهها إلى استطلاع على موقع الحملة على الإنترنت.





ويصف الرابط الموجود في الإعلان نفسه بأنه "إحصاء رسمي لمنطقة الكونجرس"، وتوضح إحدى الإعلانات في المنشورات على صفحة الحملة، قائلا: "هذا الاستطلاع ضروري لاستراتيجية حملة فريقنا لعام 2020، نحتاج إلى الوطنيين الأمريكيين من أمثالك للرد على هذا الإحصاء ، حتى نتمكن من تطوير استراتيجية رابحة لدولتك".





وشملت الاستطلاعات في الإعلانات، التي لم تكن جزءًا من أي استطلاعات رسمية لتعداد الولايات المتحدة، أسئلة حول منافذ الأخبار التي يقرؤها المشاركون وجمع المعلومات الشخصية مثل العمر والاسم ومعلومات الاتصال.





وتعد هذه الخطوة ملحوظة لأن "فيسبوك" كان مترددًا في السابق في تطبيق قواعده على السياسيين، لكن أمس الخميس، أكدت الشركة إزالة الإعلانات، وكتب أندي ستون المتحدث باسم فيسبوك في بيان: "هناك سياسات قائمة لمنع الالتباس حول الإحصاء الرسمي للولايات المتحدة وهذا مثال على تلك التي يتم فرضها".





وبدأت حملة ترامب في نشر الإعلانات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتم عرضها لمستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء البلاد، والتي أصبحت مدرجة الآن على أنها "غير نشطة" وتمت إزالتها، وفقا لمكتبة الإعلانات على الشبكة الاجتماعية.

يشار إلى أن فيسبوك أعلن خلال العام الماضي، أنه سيحظر المعلومات الخاطئة المتعلقة بالتعداد، في سياسة جديدة تهدف إلى عكس قواعده حول قمع الناخبين.





وقالت الشركة في ذلك الوقت: "يجب علينا القيام بدورنا لضمان تعداد دقيق للتعداد، وهو أمر مهم لتوزيع الأموال الفيدرالية، وتخصيص ممثلي الانتخابات وعمل الديمقراطية".



