خلى بالك.. فيسبوك يتجسس على هاتفك لحظة بلحظة.. كيف توقفه

تلاحق السوشيال ميديا دوما اتهامات كبرى حول تجسسها على مستخدميها، ولا سيما موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك بالرغم من نفيه لتلك الاتهامات أكثر من مره, واصفا إياها " بالمؤامرة الخبيثة".





ومع ذلك، كشف الباحثون كذب فيسبوك مؤكدين أن الموقع الشهير ربما لا يتتبع محادثات مستخدميه مع أصدقائهم، ولكنه يتجسس عليهم عن طريق تتبع موقعهم الجغرافي "Location services"، الدي يبدأ من اللحظة الأولى لتحميل تطبيق الموقع علي الهاتف الشخصي.





وعلي سبيل المثال عندما تتوقف في طريق ما أمام اعلان قد يكون حظي باعجابك، فهذا يظهر علي الفور لدي الموقع ليبدأ بملاحقتك بإعلانات مشابهة عبر حسابك الشخصي، وهو ما مكن "فيسبوك" من تحقيق أرباح خرافية بلغت منذ مطلع العام الجاري 21 مليار دولار أمريكى.

الأمر لا يتوقف لدي هذا الحد فقط ، بل حتي الإشارات الصغيرة التي يستخدمها فيسبوك كالإعجاب و نشر منشور أو البحث عن آراء الناس حول منتج معين ، تعطى الموقع الكثير من المعلومات عن اهتمامات مستخدميه حتي وان كان تطبيق "فيسبوك" مغلقا.





وللتخلص من ذلك يمكنك القيام بذلك:





1- اغلق " Location services " من هاتفك عبر الضغط علي رمز "الخطوط الثلاثة" الموجودة بأعلى الهاتف جهة اليمين، ثم قوم بالنقر علي الاعدادات و الخصوصية " Settings and Privacy" ثم " Privacy Shortcuts" ثم " Manage Your Location" ثم " Location Access" لتتمكن من اغلاقه.

2- لا تنس أن تغلق زر "Location" الموجود في خلفية الموبيل.





3- حمل تطبيقات حجب الاعلانات مثل " Mozilla's Ad Block Plus" و" EFF's Privacy Badger " لتقلل من قدره فيسبوك في التجسس علي هاتفك.



