فيسبوك تقضى على الحسابات المزيفة بهذه الطريقة

بعدما تورط موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك مؤخرًا في فضائح تسريب بيانات مستخدميه، قرر الموقع إطلاق آلية جديدة أطلق عليها "”Deep Entity Classification " تمكنه من القضاء علي الحسابات المزيفة وغير النشطة.





ووفقًا لصحيفة "Techrader" البريطانية، تعد الآلية قادرة على كشف الحسابات الوهمية، وفي الوقت ذاته تتمكن من رصد الحسابات الفعالة وتقوم بدراسة سلوكيات مستخدميه.





في ضوء ذلك أعلنت فيسبوك أنها ألغت 6.6 مليون حساب مزيف خلال السنة الماضية، بالإضافة إلي منع ملايين المحاولات لإنشاء حسابات جديدة، كما تم إنقاص نسبة الحسابات الوهمية بمعدل 27%.





وهناك نسبة 5% شهريًا من إجمالى الـ 2.89 مليار مستخدم، يرتكبوا انتهاكات كبيرة، ويسعوا لسرقة الأموال والمعلومات الحساسة من خلاله المنصة الأشهر فى العالم للتواصل الاجتماعى.





وهذه الآلية لمعرفة بعض المعلومات العامة كتاريخ إنشاء الحساب وعدد طلبات الصداقة لديه، وبعض المعلومات الأكثر تعقيدًا كالصفحات التي تحظي بإعجاب المستخدم، أو المجموعات التي ينضم إليها للتعرف علي هوية الحساب.





وبالفعل نجح فيسبوك فى التعرف علي هوية الحسابات في بعض الدول كروسيا وإيران وميانمار وفيتنام، وهناك يتم استخدام فيسبوك بصورة فجة لنشر الأخبار الزائفة من خلاله.