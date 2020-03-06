خطوات بسيطة.. لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد على فيسبوك.. صور

طرحت شركة فيسبوك "Facebook"، ميزة جديدة تستخدم التعلم الآلي لتحويل أي صورة عادية إلى صورة ثلاثية الأبعاد يمكن عرضها من وجهات نظر مختلفة إذا قمت بإمالة هاتفك أو تدويره أو التمرير إلى الماضي.





وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، تعمل الخاصية الجديدة بتحويل الصور العادية بتقنية 2D إلى تقنية 3D، كما قامت بطرح هذه الخاصية على العديد من هواتف آيفون وأندرويد.





وتسمى الخاصية 3D Photos أو صور 3D ، وكانت تعمل على الهواتف من فئة Flagship والتى تعمل بإمكانات متطورة جدا ، أو أجهزة الكمبيوتر المتطورة.





ويحتوي موقع فيسبوك على ميزة رائعة لتحويل أي صورة عادية إلى صورة ثلاثية الأبعاد 3D Photo، والتي تستخدم التعلم الآلي ويمكن عرض هذه الصورة باتجاهات مختلفة بمجرد إمالة الهاتف أو تدويره.





هذه الميزة أُطلقت عام 2018، مع ظهور الهواتف الذكية ذات الكاميرات المزدوجة العدسات التي يمكنها التصوير بوضع (البورتريه)، ولكن خلال الأسبوع الماضي أعلنت فيسبوك أن هذه الميزة أصبحت متاحة لجميع الهواتف ذات الكاميرا الأحادية، وأضافت الشركة أن هذا الأمر متاح حتى للكاميرا الأمامية.





وتستخدم الأداة الجديدة التعلم الآلي لاستنباط الشكل الثلاثي الأبعاد للكائنات في صورتك، لإنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد، ويمكن استخدامها لتحويل الصور القديمة التي اُلتقطت بواسطة أي هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS.





- كيفية إنشاء صورة فيسبوك ثلاثية الأبعاد 3D، باستخدام هواتف أندرويد أو آيفون:





1. قم بتشغيل تطبيق فيسبوك وانقر على خيار ما يدور في ذهنك What’s on your mind.





2. مرر للأسفل وانقر على خيار صورة ثلاثية الأبعاد 3D photo.





3. حدد الصورة، ثم انتظر حتى تتم معالجتها.





4. قم بمعاينة التأثير الثلاثي الأبعاد عن طريق تحريك الهاتف.





5. أضف نصا وأي محتوى آخر إلى مشاركتك.





6. ثم انقر على خيار نشر Post.





7. إذا كنت ترغب في إزالة التأثير الثلاثي الأبعاد من صورك، يمكنك النقر على خيار حذف الثأثير الثلاثي الأبعاد "Remove 3D"، في الجزء العلوي الأيسر من صورتك.





- ملاحظات:





- لتجنب ظهور الخلفيات الضبابية، لا تختار الصور التي بها خلفيات مزخرفة.





-لا يمكن تحسين الصور الثلاثية الأبعاد أو استخدامها في الإعلانات.





- لا يمكنك إضافة صور متعددة إلى منشور به صورة ثلاثية الأبعاد، بل يمكن مشاركة صورة ثلاثية الأبعاد واحدة فقط في منشورك، ولا يمكن إيضا إضافة صور ثلاثية الأبعاد إلى ألبوم.