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تكنولوجيا

شاومي تكشف عن Xiaomi Mi CC 10.. أول هاتف ذكي يدعم زووم بصري حتى 120X

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:44 ص
شاومي تكشف عن Xiaomi
شاومي تكشف عن Xiaomi Mi CC 10
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قسم التكنولوجيا
تتسابق العديد من شركات الهواتف الذكية فى الفترة الأخيرة على إضافة أفضل التحسينات كاميرات الهواتف الذكية خاصتها، ومن بينها شركة شاومى الصينية، التى كشفت تسريبات جديدة عن هاتفها القادم Xiaomi Mi CC 10 الذى سيأتى بعدسات telephoto تدعم تقنية التقريب البصري 120X .

وبحسب موقع gizchina التقني، سيأتى الهاتف الجديد والذي يحمل رمز CAS فى شهر يوليو الجاري، بكاميرات تدعم الزووم البصري حتى 120 X ، متفوقة على كاميرات هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra ، وفقًا لموقع Xiaomishka.

ويتميز هاتف شاومي MI CC10 ، بإعدادات متعددة في الكاميرا مع مستشعر Samsung ISOCELL Bright HM2 بدقة 108 ميجابيكسل، بالإضافة إلى معالج قوي من نوع كوالكوم Snapdragon 775G، كما سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية NFC.

يذكر أن تقنية الزووم البصري لها ميزة كبيرة على الزووم الرقمي التقليدي، والذي يمكن من التقاط صور أفضل وبجودات أعلى عند التصوير من مسافات بعيدةـ 

جدير بالذكر أيضًا،  أن شركة شاومي Xiaomi  كانت قد أعلنت عن هاتفي Mi CC9 وCC9e فى الصين خلال شهر يوليو من العام الماضي، والذي جاء بمستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، لذا من المتوقع أن تقدم شاومي هاتف MI CC10 أيضًا في شهر يوليو بترقية وتحسينات واضحة عن إصدارات العام الماضي.
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