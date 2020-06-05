HTC تستعد للمنافسة من جديد بهاتف Desire 20 Pro

كشفت تسريبات جديدة عن عود شركة إتش تي سي HTC التايوانية الرائدة فى مجال الصناعة التكنولوجية للمنافسة من دديد، من خلال هاتفها HTC Desire 20 Pro ، والذي سيحمل مواصفات عالية تتيح للشركة العودة إلى المنافسة مرة أخري.





وبحسب موقع fonearena التقني، سيأتى هاتف HTC Desire 20 Pro، بشاشة بدقة FHD+ ، 2340×1080 ميجابكسل، تحتوي على ثقب "نوتش" أعلى اليسار للكاميرا الأمامية.





ويتميز هاتف HTC Desire 20 Pro الجديد، بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 665 ثماني النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل Android 10 . مع مستشعر بصمة مثبت فى الخلف.





كما سيحتوى هاتف HTC Desire 20 Pro ، على كاميرات خلفية رباعية كما تظهر الصور، ولكن لا توجد تفاصيل عنها حتى الاَن.



