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تكنولوجيا

HTC تستعد للمنافسة من جديد بهاتف Desire 20 Pro

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:00 ص
HTC تستعد للمنافسة
HTC تستعد للمنافسة من جديد بهاتف Desire 20 Pro
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قسم التكنولوجيا
كشفت تسريبات جديدة عن عود شركة  إتش تي سي HTC التايوانية الرائدة فى مجال الصناعة التكنولوجية للمنافسة من دديد، من خلال هاتفها HTC Desire 20 Pro ، والذي سيحمل مواصفات عالية تتيح للشركة العودة إلى المنافسة مرة أخري.

وبحسب موقع fonearena التقني، سيأتى هاتف HTC Desire 20 Pro، بشاشة بدقة FHD+ ، 2340×1080 ميجابكسل، تحتوي على ثقب "نوتش" أعلى اليسار للكاميرا الأمامية.

ويتميز هاتف HTC Desire 20 Pro الجديد، بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 665 ثماني النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل Android 10 . مع مستشعر بصمة مثبت فى الخلف.

كما سيحتوى هاتف HTC Desire 20 Pro ، على كاميرات خلفية رباعية كما تظهر الصور، ولكن لا توجد تفاصيل عنها حتى الاَن. 

يذكر أن شركة HTC كانت قد أعلنت خلال شهر مايو من العام الماضي عن هاتفيها HTC Wildfire X و Wildfire R70، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف فى وقت ما خلال الربع الثاني من عام 2020.
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