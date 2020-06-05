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تكنولوجيا

رئيس شركة تويتر يتبرع بـ 3 ملايين دولار لدعم مكافحة العنصرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 ص
رئيس يتبرع بـ 3 مليون
رئيس يتبرع بـ 3 مليون دولار لدعم مكافحة العنصرية
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قسم التكنولوجيا
أعلن جاك دورسي Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تويتر للتواصل الإجتماعى، عن تبرعه بمبلغ 3 ملايين دولار لمنظمة أنشأها اللاعب السابق فى اتحاد كرة القدم الأميركي NFL كولين كايبرنيك Colin Kaepernick.

وبحسب موقع nme التقني، تهدف منظمة "اعرف حقوقك" Know Your Rights التى دشنها الناشط فى مجال الحقوق المدنية واللاعب السابق فى اتحاد كرة القدم الأمريكي NFL كولين كايبرنيك إلى العمل على تثقيف وتمكين وتعبئة الجيل القادم من قادة التغيير، بالإضافة إلى دعم مجتمعات أصحاب البشرة السمراء.

يأتى ذلك بعد أسبوع واحد فقط من وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي على يد عناصر الشرطة الأمريكية فى مينيابوليس أثناء احتجازه.

وحصل كايبرنيك على الشهرة العالمية فى عام 2016، أثناء اللعب مع فريق San Francisco 49ers، وذلك بعد أن ركع جاثيًا على ركبة واحدة خلال عزف النشيد الوطني الأمريكي احتجاجًا على عمليات القتل التي ترتكبها الشرطة ضد السود.

كما واجه دورسي انتقادات عديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحافظين اليمينيين بسبب وضع تويتر لتحذير على تغريدة لترامب لأول مرة، وقالت المنصة:"إن تغريدة ترامب التي قالت..عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار"، انتهكت سياساتها بشأن تمجيد العنف.

وانضم جاك دورسي إلى قائمة رؤوساء شركات التكنولوجيا، المتبرعين للمنظمات المناهضة للعنصرية فى أعقاب الاحتجاجات الواسعة النطاق على مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

لعدما تم اتهام ضابط الشرطة السابق ديريك تشوفين بالقتل من الدرجة الثانية والقتل الخطأ، في حين يواجه ثلاثة ضباط آخرين الآن تهم المساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية، والمساعدة والتحريض على القتل غير العمد من الدرجة الثانية.
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