افحصها حالا.. تطبيقات تخترق خصوصيتك على هواتف أندرويد

أندرويد قد تشارك معلومات أكثر مما ينبغي، والتى قد تهدد خصوصية مستخدميها فيما بعد. يشعر مستخدمو الهواتف الذكية بالقلق في بعض الأحيان، من أن ميزة مشاركة الموقع Location Sharing، في تطبيقاتقد تشارك معلومات أكثر مما ينبغي، والتى قد تهدد خصوصية مستخدميها فيما بعد.





ووفقا لما ذكره موقع "androidcentral" التقني، تعمل بعض التطبيقات على استخدام ميزة مشاركة الموقع مفيدة في بعض الأحيان والتى تجعلك تعثر على المطاعم وأماكنك المفضلة استنادا لموقعك الحالي، ولكن يمكن أن تكون هذه الميزة خطيرة بسبب اختراقها لخصوصيتك.









وفيما يلي نستعرض إليك كيفية العثور على التطبيقات التي تشارك موقعك في أندرويد:





لن تعمل تطبيقات مثل خرائط جوجل أو Uber، بدون الوصول إلى الموقع ، حيث تعتبر ميزة مشاركة الموقع خاصية رئيسية ضمن النظام الاساسي للتطبيق، ولكن للحفاظ على خصوصيتك، أثناء استخدامهم يمكنك تفعيل هذه الميزة مباشرة في كل مرة تستخدم فيها التطبيق، وذلك بسبب أن بعض التطبيقات مثل فيسبوك و إنستجرام تسعي للوصول لموقعك الجغرافي لاستهدافك بالإعلانات.





- كيفية تغيير إعدادات التطبيقات التي تشارك موقعك:





1. اذهب إلى إعدادات Settings، الخاصة بهاتف أندرويد.





2. مرر لأسفل للعثور على خيار الموقع Location.





3. اضغط على خيار أذونات التطبيق App permission.





4. من القائمة الجديدة، سترى قائمة بجميع التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك، انقر على التطبيق الذي تريد تغيير كيفية مشاركته لموقعك في أندرويد.





5. يمكنك ضبط إعدادات التطبيق من خلال ثلاثة خيارات هي:





- مسموح به طوال الوقت Allowed all the time: ستتمكن هذه التطبيقات من الوصول إلى معلومات موقعك في الخلفية، حتى أن لم تكن تستخدمها.





- مسموح به فقط أثناء الاستخدام Allowed only while in use: يتيح هذا الإذن للتطبيق بالوصول إلى تفاصيل موقعك فقط عند استخدامه فقط.





- الرفض Deny: لن يتمكن التطبيق من الوصول إلى تفاصيل موقعك.





- تعطيل ميزة مشاركة الموقع في أندرويد نهائيا:





1. افتح الإعدادات Settings، بهاتفك أندرويد.





2. مرر لأسفل للعثور على خيار الموقع Location.





3. قم بتمكين الزر بجوار خيار الموقع.