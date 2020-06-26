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تكنولوجيا

تغيير كبير.. تطبيق Google Photos يحصل على إعادة تصميم ومميزات جديدة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:01 م
Google Photos
Google Photos
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل، تصميم جديد لتطبيق الصور التابع لها Google Photos، والذي يقدم ميزات جديدة للمستخدمين من بينها البحث وإستكشاف الصور في الخدمة وإحياء ذكريات الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، يتضمن التحديث الأخير لتطبيق صور جوجل Google Photos، أدوات وتجربة جديدة للبحث في التطبيق، وطرقًا جديدة للتنقل في التطبيق وأيقونة مبسطة، ويدعم التصميم الجديد المستخدم في البحث عن الصور القديمة بسلاسة والعثور على الصور القديمة بسهولة.


وتأتي إعادة التصميم الجديدة بعد خمس سنوات من حصوله على أخر تصميم، ويجلب الإصدار الجديد من تطبيق صور جوجل ميزة map view، والتي تتيح لك البحث في مقاطع الفيديو الصور بحسب الموقع، وبشكل خاص إبراز الصور القديمة بكفاءة أعلى.

ويجلب التحديث الأخير لتطبيق Google Photos تبويب يسمى  Photos، ويشمل كل الصور المفضلة واللقطات الحالية، إلى جانب جزء أخر في علامة التبويب يعرف بالذكريات Memories، وهو أرشيف خاص بصورك القديمة والتى يمكنك تصفحها لاحقا مثل قصص إنستجرام Stories.

وكما ستري في التحديث الأخير للخدمة قسما جديدا يسمى Recent Highlights، والذي يقدم للمستخدم ميزة عرض أفضل الصور التي تم إلتقاطها حديثا، أو الصور المتحركة أو الصور المجمعة التي تم إبتكارها في التطبيق، وإلى أسفل هذا الإختيار يتم ترتيب الصور بتريب زمني عكسي.
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