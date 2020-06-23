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منوعات

جوجل يحتفل بعيد ميلاد هدى شعراوي بهذه الطريقة.. صور

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
احتفل محرك البحث جوجل اليوم ، 23 يونيو  ، بـ عيد ميلاد الراحلة "هدى شعراوي" على طريقته الخاصة، فعندما تفتح الصفحة الأولى لجوجل ستجد صورة صورة هدى شعراوي في منتصف كلمة google 

جوجل احتفل بـ هدى شعراوي رائدة الحركة التنويرية النسائية التي طالبت بحقوق المرأة لأول مرة، وخاضت معارك دامية لنصرة فكرتها و رأيها في أن المرأه قادرة على القيام بكل المهام على أكمل وجه . 

وغيَّر محرك البحث صورة الواجهه الرئيسية له ، ووضع صورة لعدة نساء في شتى المجالات الرياضية و الفنية و السياسية و العلمية و اللاتي أكدن على تفوقهن في عملهن و نبوغهن . 

جدير بالذكر أن هدى شعراوى من أولى السيدات اللاتي طالبن بحرية المرأة وخروجها إلى العمل و التعليم ، وانخرطت في العمل السياسي وأسست مجموعة الاتحاد السياسي؛ للتأكيد على أن المرأه لها صوت و فكر و يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات بجانب حياتها الاسرية و تربية الابناء . 

ولدت هدى شعراوي في 23 يونيو من عام 1879 ، و كرست حياتها للنداء بحرية المرأة ، و توفت في 12 ديسمبر عام 1947.
جوجل يحتفل بعيد ميلاد هدى شعراوي بهذه الطريقة.. صور
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