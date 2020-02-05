جوجل تعترف.. ثغرة خطيرة بـ Google Photos ترسل مقاطع الفيديو إلى غرباء

جوجل " Google " الأمريكية، أمس، أن بعض المستخدمين تلقوا حديثا مقاطع فيديو خاصة من غرباء كانوا قد حملوها على خدمة الصور التابعة لها صور جوجل Google Photos ، وفق ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني. حذرت شركة" الأمريكية، أمس، أن بعض المستخدمين تلقوا حديثا مقاطع فيديو خاصة من غرباء كانوا قد حملوها على خدمة الصور التابعة لها، وفق ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.





جوجل " بعض المستخدمين بأن مقاطع الفيديو الخاصة بهم قد نزِلت من قبل غرباء، وقال متحدث باسم الشركة لموقع "CNBC": "إننا نبلغ المستخدمين عن ثغرة قد تكون أثرت على المستخدمين الذين استخدموا خدمة Google Takeout لتصدير محتوى " صور جوجل " الخاص بهم بين 21 نوفمبر و25 نوفمبر من العام الماضي". وأبلغت "" بعض المستخدمين بأن مقاطع الفيديو الخاصة بهم قد نزِلت من قبل غرباء، وقال متحدث باسم الشركة لموقع "CNBC": "إننا نبلغ المستخدمين عن ثغرة قد تكون أثرت على المستخدمين الذين استخدموا خدمةTakeout لتصدير محتوى "" الخاص بهم بين 21 نوفمبر و25 نوفمبر من العام الماضي".





جوجل " لتخزين الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على هواتفهم، وتوفر جوجل خيارا للمستخدمين يتيح لهم تنزيل نسخة من البيانات الخاصة بهم، باستخدام خدمة " Google Takeout". ويستخدم العديد من المستخدمين خدمة "صور" لتخزين الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على هواتفهم، وتوفر جوجل خيارا للمستخدمين يتيح لهم تنزيل نسخة من البيانات الخاصة بهم، باستخدام خدمة "Takeout".





Google Takeout" لتنزيل المحتوى الخاص بهم، تسبب لهم الخلل الأمني بتنزيل عن غير قصد مقاطع فيديو لمستخدمين آخرين لا يعرفونهم. ولكن عندما استخدم بعض الأشخاص ميزة "Takeout" لتنزيل المحتوى الخاص بهم، تسبب لهم الخلل الأمني بتنزيل عن غير قصد مقاطع فيديو لمستخدمين آخرين لا يعرفونهم.





Google Photos " على أكثر من مليار مستخدم، ولكن أحد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة نشر في تغريدة له على موقع تويتر لقطة للرسالة التي أرسلتها جوجل إليه. وقالت "جوجل" إن أقل من 0.1% من المستخدمين الذين صدروا البيانات خلال المدة الزمنية تأثروا، وليس من الواضح عدد المستخدمين الذي تأثروا بذلك، حيث تحتوي خدمة "" على أكثر من مليار مستخدم، ولكن أحد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة نشر في تغريدة له على موقع تويتر لقطة للرسالة التي أرسلتها جوجل إليه.





جوجل " قائلًا: "قد يكون هؤلاء المستخدمون تلقوا إما أرشيفا غير كامل، أو مقاطع فيديو وليس صورا لم تكن لهم، لقد أصلحنا المشكلة الضمنية وأجرينا تحليلا عميقا للمساعدة في منع هذا من الحدوث مرة أخرى، إننا جد آسفون لحدوث ذلك". وأوضح المتحدث باسم شركة "" قائلًا: "قد يكون هؤلاء المستخدمون تلقوا إما أرشيفا غير كامل، أو مقاطع فيديو وليس صورا لم تكن لهم، لقد أصلحنا المشكلة الضمنية وأجرينا تحليلا عميقا للمساعدة في منع هذا من الحدوث مرة أخرى، إننا جد آسفون لحدوث ذلك".