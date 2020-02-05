جوجل تعترف.. ثغرة خطيرة بـ Google Photos ترسل مقاطع الفيديو إلى غرباء

حذرت شركة جوجل "Google" الأمريكية، أمس، أن بعض المستخدمين تلقوا حديثا مقاطع فيديو خاصة من غرباء كانوا قد حملوها على خدمة الصور التابعة لها صور جوجل Google Photos، وفق ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.
وأبلغت "جوجل" بعض المستخدمين بأن مقاطع الفيديو الخاصة بهم قد نزِلت من قبل غرباء، وقال متحدث باسم الشركة لموقع "CNBC": "إننا نبلغ المستخدمين عن ثغرة قد تكون أثرت على المستخدمين الذين استخدموا خدمة Google Takeout لتصدير محتوى "صور جوجل" الخاص بهم بين 21 نوفمبر و25 نوفمبر من العام الماضي".
ويستخدم العديد من المستخدمين خدمة "صور جوجل" لتخزين الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على هواتفهم، وتوفر جوجل خيارا للمستخدمين يتيح لهم تنزيل نسخة من البيانات الخاصة بهم، باستخدام خدمة "Google Takeout".
ولكن عندما استخدم بعض الأشخاص ميزة "Google Takeout" لتنزيل المحتوى الخاص بهم، تسبب لهم الخلل الأمني بتنزيل عن غير قصد مقاطع فيديو لمستخدمين آخرين لا يعرفونهم.
وقالت "جوجل" إن أقل من 0.1% من المستخدمين الذين صدروا البيانات خلال المدة الزمنية تأثروا، وليس من الواضح عدد المستخدمين الذي تأثروا بذلك، حيث تحتوي خدمة "Google Photos" على أكثر من مليار مستخدم، ولكن أحد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة نشر في تغريدة له على موقع تويتر لقطة للرسالة التي أرسلتها جوجل إليه.
وأوضح المتحدث باسم شركة "جوجل" قائلًا: "قد يكون هؤلاء المستخدمون تلقوا إما أرشيفا غير كامل، أو مقاطع فيديو وليس صورا لم تكن لهم، لقد أصلحنا المشكلة الضمنية وأجرينا تحليلا عميقا للمساعدة في منع هذا من الحدوث مرة أخرى، إننا جد آسفون لحدوث ذلك".
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