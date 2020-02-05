تعرف على الأجهزة المنتظر طرحها في مؤتمر الهواتف الذكية العالمي

تفصلنا أيام عن واحد من أهم الأحداث السنوية فى عالم الهواتف الذكية وهو مؤتمر برشلونة العالمى، الذى سينطلق فى 24 فبراير الجارى مثل كل عام، ويستمر لأيام تستعرض فيها كبرى شركات تصنيع الـ smart phone أحدث ما توصلت إليه، كما أن هناك أكثر من مفاجأة ينتظرها الملايين من شركات أمثال هواوي وسامسونج.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، هناك بعض التقارير التقنية كشفت من قبل عن أكثر من هاتف بمواصفاتهم وحتى اسعارهم، فقط يتبقى طرحهم بصفة رسمية من قبل ممثلى تلك الشركات فى مدينة برشلونة الإسبانية، وعلى رأس هذه الهواتف Samsung Galaxy S20 بفئاته، للصانع الكوري نصيب الأسد حيث سيكشف عن 4 هواتف دفعة واحدة.





ونستعرض فيما يلى قائمة بمنتجات كل شركة متوقع صدورها فى مؤتمر برشلونة:





1- سامسسونج

- Galaxy S20

- Galaxy S20 Plus

- Galaxy S20 Ultra

- Galaxy Z Flip





ينتزر الملايين بفارغ الصبر خاصة عشاق أندرويد تلكا لفئة المميزة والأفضل فى تاريخ سامسونج، لما تقدمه من تصميم مبهر وكاميرا قوية كالعادة، كما أن الهاتف سيحتوى على كاميرات خماسية جبارة، وستكون أسعاره بدءًا من 850 دولارًا لـ Galaxy S20، و 950 دولارًا لـ Galaxy S20 Plus، و 1200 دولار لـ Galaxy S20 Ultra، وأخيرًا 1400 دولار أمريكى لـ Galaxy Z Flip فى حال طرحه معهم.





2- LG

- LG G8

- LG V50

- LG G9 ThinQ ولكن غير مؤكد حتى الآن الأمر.

اعتادت LG دومًا الكشف عن فئة الـ G فى المؤتمر السنوى، ثم تثوم بطرح أحدث هواتفها من فئة الـ V فى النصف الثانى من العام، إلا أنها ضربت بهذا عرض الحائط، وستطرح لأول مرة هاتفين من الفئتين مرةً واحدة.





3- Nokia

- Nokia 9.2

بعدما لم ينجح Nokia 9 النجاح المتوقع له لدرجة ان الشركة لم تطرحه فى بعض الدول، ينتظر عشاق العلامة الفنلندية التاريخة النسخة المحدثة منه وهو Nokia 9.2، الذى سيأتى بكاميرا سيلفى أمامية مخبأة تحت الشاشة لأول مرة فى تاريخ الصانع العريق.





4- Huawei

-Huawei P40

هو الهاتف الأكثر انتظارًا فى تاريخ الصانع الصينى خاصةً بعد وقف خدمات جوجل لهواتف هواوي جراء قرارات حكومة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولكن هواوى وعدت مستخدميها وتوفير التطبيقات نفسها ولكن على نظامها الخاص مثلما فعلت فى mate 30 pro، وسيأتى الهاتف بحجم رفيع للغاية مع كاميرا استثنائية.





5- Sony

- Xperia 1

-Xperia 5

يحاول الصانع اليابانى العودة للمنافسة بعدما خصر نسبة كبيرة من حصته التسويقية فى السنوات الأخيرة، وذلك بطرح هاتفين دفعة واحدة، ضمن فئة الـ Flagship والفئة المتوسطة، وسيأتى الهاتفان بأبعاد جديدة تماامً على سوق الهواتف الذكية، بعدما لاقى هذا التوجه فى العام الماضى نجاحًا ملموسًا بعد سلسلة من الإخفاقات.





6- Microsoft