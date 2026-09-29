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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ما زلت في السابعة عشر الحلقة 19.. موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل ما زلت في السابعة عشر
مسلسل ما زلت في السابعة عشر
محمد سعيد

يترقب جمهور الدراما التركية لمتابعة الحلقة 19 من مسلسل «ما زلت في السابعة عشر»، وسط تصاعد الأحداث وازدياد الغموض حول مصير «آراس» وشقيقه «ديمير».

ومن المقرر عرض الحلقة الجديدة الأحد 4 أكتوبر 2026 عبر قناة Kanal D التركية، في تمام 8 مساءً بتوقيت تركيا، بينما تُعرض حلقات العمل عربيًا عبر منصة شاهد من الأحد إلى الخميس، إلى جانب عرضه على MBC4 التي بدأت بثه خلال أغسطس الماضي.

وتزداد سخونة الأحداث بعدما تعرض «آراس» لإطلاق نار أثناء محاولته حماية شقيقه، بالتزامن مع استمرار البحث عن حقيقة مقتل «سرحات» والأسرار التي تخفيها عائلة «أركايا».

مسلسل ما زلت في السابعة عشر

مسلسل «ما زلت في السابعة عشر» هو مسلسل تركي تدور أحداثه حول آراس، شاب يبلغ من العمر 17 عامًا نشأ في دار للأيتام بعد وفاة والديه في حادث مأساوي، وانفصاله عن شقيقه الأصغر. ومع مرور الوقت، يكتشف آراس أن شقيقه قد يكون على قيد الحياة، فيبدأ رحلة للبحث عنه وكشف حقيقة ما حدث لعائلته.

تقوده رحلة البحث إلى بودروم، حيث يجد نفسه أمام عائلة ثرية ونافذة تخفي العديد من الأسرار. ومع اقترابه من الحقيقة، يدخل آراس في سلسلة من الصراعات والمواجهات، بينما تبدأ أسرار الماضي في الظهور وتتشابك العلاقات بين الشخصيات.

يشارك في بطولة المسلسل تشاغان إيفه أك في دور آراس، ونسرين جواد زاده في دور شبنم، وأرمان أوغوز في دور هاكان، وجيرين أيروك في دور ليلى، إلى جانب أتا ياشات في دور تيومان وديلارا أكسوييك في دور نوراي.

ما زلت في السابعة عشر تشاغان إيفه أك نسرين جواد زاده أرمان أوغوز

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