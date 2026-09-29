يكن: عرضت علي سليمان على الزمالك لكن تم تجاهل الأمر

كشف هشام يكن، المدير الفني لمنتخب إريتريا، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه سبق أن عرض على إدارة نادي الزمالك التعاقد مع علي سليمان، لاعب منتخب إريتريا، إلى جانب كهرباء الإسماعيلية، إلا أن الأمر لم يحظَ بالاهتمام الكافي من جانب مسؤولي النادي.

وأوضح يكن أنه حرص على ترشيح الثنائي للزمالك، في ظل امتلاكهما إمكانات فنية يمكن أن تمثل إضافة للفريق.

وأشار إلى أن المقترح لم يشهد خطوات فعلية من إدارة النادي، مؤكدًا أن قرارات التعاقد في النهاية تعود إلى رؤية الإدارة والجهاز الفني واحتياجات الفريق.