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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحدد موعد السفر إلى رواندا لمواجهة الجيش في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى رواندا، استعدادًا لخوض مواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبدالناصر محمد أن بعثة الزمالك ستغادر القاهرة مساء يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل، متجهة إلى العاصمة الرواندية كيجالي، على أن تصل البعثة إلى رواندا فجر يوم 13 أكتوبر.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر المقبل، على ملعب أماهورو بالعاصمة كيجالي.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب في رواندا، قبل خوض مواجهة الإياب، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي مواجهة الجيش الرواندي ضمن مشوار الزمالك في البطولة القارية، حيث يواصل الفريق استعداداته للمنافسات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

عبدالناصر محمد الزمالك الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا

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