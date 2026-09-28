موقف أشرف بن شرقي من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك ..خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، تطورات الحالة الصحية للمغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وموقفه من المشاركة في مواجهة الزمالك المرتقبة.

بن شرقي يقترب من المشاركة في مباراة القمة

وأوضح المصدر أن إصابة بن شرقي لا تدعو للقلق، وأن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية بعد نحو أسبوع، وفقًا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي وتطور حالته خلال الأيام المقبلة.

وأكد المصدر أن الجهازين الطبي والفني يرفضان الاستعجال في عودة بن شرقي، حرصًا على اكتمال جاهزيته وتجنب تعرضه لأي انتكاسة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي يضع مباراة الزمالك المقرر لها يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن حساباته، مع وجود مؤشرات إيجابية بشأن لحاق اللاعب بالمباراة، حال استمرار تحسن حالته بالشكل الحالي.

ومن المنتظر أن يخضع بن شرقي لفحوصات ومتابعة مستمرة خلال الأيام المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد عودته للمشاركة في المباريات.

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بن شرقي والدبيس

وكشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن شكوى أشرف بن شرقي، لاعب الفريق من آلام ناتجة عن التهابات في وتر أكيلس.

وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المشاركة في المران الجماعي، مع تنفيذ فقرات علاجية لتجهيزه قبل العودة للتدريبات الجماعية لاحقا.

وأضاف جاب الله أن كريم الدبيس، لاعب الفريق تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليمنى، وسوف يؤدي برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للفترة القادمة.