إزالة مخالفات فوق أسطح بمنطقة عرابيا بالغردقة على مساحة 220 مترا

نفذ حي جنوب الغردقة حملة لإزالة أعمال بناء مخالفة بعقارين في منطقة عرابيا، بعد رصد الشروع في إقامة حوائط لغرف سطح «روف» بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارين، بإجمالي مساحة بلغت 220 مترًا مربعًا.

وجاءت أعمال الإزالة بتوجيهات من اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الذي كلف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، بالتنسيق مع مساعد رئيس الحي، بالتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة حوائط غرف سطح بعقارين

وأسفرت الحملة عن إزالة حوائط من الطوب الأحمر خاصة بغرف سطح «روف» بالعقار الأول على مساحة 100 متر مربع، فيما جرى إزالة المخالفة بالعقار الثاني على مساحة 120 مترًا مربعًا، بعد التأكد من تنفيذ أعمال البناء بالمخالفة للرخص الصادرة للعقارين.

وأوضح الحي أن قسم المتابعة الميدانية رصد المخالفات أثناء الشروع في تنفيذ أعمال البناء، ليتم توجيه فرق التنظيم والتعديات للتعامل معها وإزالتها قبل استكمال الأعمال المخالفة.

متابعة مستمرة لمنع البناء المخالف

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها في بدايتها، مشددًا على تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفات دون استثناء.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري للتعديات ومخالفات البناء، ومنع أعمال البناء العشوائي، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة خلال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.