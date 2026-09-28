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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط : نستهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بالمراكز والمدن

محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي
محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي

قال محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي، اليوم الاثنين، إن مبادرة «المحافظ هيجيلك» التي أطلقها تستهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على بحثها والاستجابة لها في ضوء القوانين والإجراءات المنظمة .
جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، في إطار اللقاءات المباشرة المستمرة مع المواطنين، بحضور ممثلي القطاعات والجهات التنفيذية المعنية بالمطالب والشكاوى المطروحة .
وخلال اللقاء، استمع محافظ دمياط إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين، والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرص عمل، وتراخيص المقابر، إلى جانب شكوى أحد المواطنين بشأن الأضرار الناتجة عن وجود ورشة مجاورة لمنزله .
وناقش المحافظ المطالب والشكاوى مع ممثلي الجهات المعنية، موجهاً بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كلٌّ فيما يخصه، وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة، كما قام بتسليم عدد من نماذج وبيانات صلاحية لطلبات التصالح في مخالفات البناء .

محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي المحافظ هيجيلك

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