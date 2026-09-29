جديد في الزمالك.. معتمد جمال يحدد موعد معسكر القمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة بشأن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة الأهلي في مباراة القمة المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يدرس الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل اللقاء بخمسة أيام.

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني خلال المعسكر على رفع معدلات التركيز والجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب تجهيز العناصر الأساسية للمباراة المرتقبة، والعمل على تنفيذ بعض الجوانب الخططية قبل مواجهة الأهلي.

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الزمالك

وفي سياق آخر، يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد اجتماع مساء الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص النادي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بمشروع النادي الجديد في مدينة أكتوبر، إلى جانب دراسة العروض المقدمة من عدد من المستثمرين بشأن شركة الكرة بالنادي، ومناقشة التفاصيل الخاصة بهذه العروض قبل اتخاذ القرارات المناسبة.

كما يتضمن الاجتماع بحث ملف القضايا الخارجية المرفوعة ضد النادي، في ظل سعي مجلس الإدارة إلى التعامل مع الالتزامات المالية والقانونية وإنهاء الملفات العالقة.

وعلى صعيد آخر، تلقت الجهات المصرية المعنية بتنظيم بطولة السوبر المصري اعتذارًا من رابطة المحترفين الإماراتية عن تنظيم البطولة داخل دولة الإمارات.

وبناءً على ذلك، يتجه اتحاد الكرة إلى دراسة عدد من العروض الخارجية الأخرى لاستضافة البطولة خلال الفترة المقبلة، مع بحث إمكانية إقامة المنافسات داخل مصر.

ومن بين السيناريوهات المطروحة إقامة بطولة السوبر المصري من مباراة واحدة داخل الأراضي المصرية، في انتظار الاستقرار على الشكل النهائي ومكان إقامة البطولة.

وفي ملف آخر، تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قضية التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق السابق، والمتعلقة بمستحقات مالية متأخرة لدى النادي.

وتبلغ قيمة المستحقات محل القضية نحو 160 ألف دولار، ويعمل مسؤولو الزمالك على دراسة الموقف القانوني للملف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه خلال الفترة المقبلة.