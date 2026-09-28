الزمالك يتوجه إلى رواندا 12 أكتوبر لمواجهة فريق الجيش بدوري أبطال إفريقيا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم، ستغادر القاهرة يوم 12 أكتوبر المقبل، متجهة إلى رواندا، استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة في الزمالك، أن البعثة ستصل إلى العاصمة الرواندية كيجالي فجر يوم 13 أكتوبر المقبل، استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر المقبل على إستاد "أماهورو كيجالي" في رواندا، على أن يقام لقاء الإياب يوم السبت 24 أكتوبر على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء.