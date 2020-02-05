AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
يتبقى أقل من أسبوع على كشف سامسونج الكورية الجنوبية عن حدثها الأبرز لهذا لاعام، وهو طره أحدث أيقوناتها المنتظرة من قبل ملايين العشاق حول العالم وهو هاتف Galaxy S20 بإصداراته المختلفة، حيث تكشف سامسونج عن الهاتف الجديد فى  فبراير الجارى بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

<iframe width="742" height="417" src="https://www.youtube.com/embed/8yDPrtjADpQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

1- Galaxy S20

يأتى بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.

بالإضافة لمعالح من نوع Qualcomm Snapdragon 865، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع بطارية عملاقة سعة 4000 ميللى أمبير، ويعمل بنظام اندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.

2- Galaxy S20 Plus

يأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا تيليفوتو، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.

بالإضافة لمعالح من نوع Qualcomm Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع بطارية عملاقة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل بنظام اندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.

3- Galaxy S20 Ultra

يأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا خماسية بدقة 108 و 48 و 12  ميجابيكسل، وكاميرا تيليفوتو، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

بالإضافة لمعالح من نوع Qualcomm Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع بطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، ويعمل بنظام اندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.
قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة
قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة
قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة
قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة
قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة
قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة
قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة
قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل 8 هواتف ذكية في 2019.. iPhone 11 Pro الأول باقتدار

تسريب جديد لـ Google Pixel 4a| شاهد

أفضل هواتف ذكية في البطارية لـ 2020.. تعرف على مواصفاتها وأسعارها

أحدث تصنيف.. تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية في العالم

أفضل 5 تابلت تقدر تشتري منهم في 2020.. iPad Pro الأول.. صور

القيمة مقابل السعر.. أفضل هواتف ذكية فى يناير 2020

ترشيحاتنا

نتنياهو بعد لقاء البرهان: لدينا تصريح للطيران فوق أجواء السودان

سر اسم "بولا" للراحلة نادية لطفي .. وما علاقتها بفاتن حمامة

بالأسماء مذبحة جديدة في البحيرة.. العثور على جثة نقاش وزوجته وأبنائه الثلاثة مشنوقين

تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة جديدة لـ جماهير الأهلي.. تفاصيل سارة

أول قرار من إدارة الزمالك بعد إنهاء أزمة ملعب السوبر الأفريقي

هاني حتحوت: الأهلي يوافق على رفع راتب سيد عبد الحفيظ إلى 280 ألف جنيه شهرياً

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل