تعرف على أهم 6 مميزات في أندرويد 11 .. فيديو

وذكر موقع Android Headlines أهم 6 مميزات لأندرويد 11 والتى ستشكل تجربة جديدة للمستخدمين. منذ أيام، أصدرت شركة جوجل Google الإصدار التجريبى الرسمى لأحدث نظام تشغيل لها، والذى كان ينتظره ملايين من مستخدمى هواتف الأندرويد وهوAndroid 11 أندرويد 11 ، والذى يحتوى على عدد من المميزات البارزة والمهمة جدا لهذه الهواتف.





وقامت جوجل بنشر عدد من مقاطع الفيديو والموارد الرقمية، بالإضافة إلى تدوينة للحديث عن الإصدار التجريبي لأهم مميزات أندرويد 11 ، بدلا من عقد حدث مباشر عبر الإنترنت.





ميزة التحكم السريع في الوسائط





وتعتبرميزة التحكم في الوسائط من أهم مميزات أندرويد 11 حيث تجعل الوصول إلى عناصر التحكم الخاصة بك أمرًا سهلًا للغاية ودون الحاجة إلى القلق بشأن اختفاء عناصر التحكم في الوسائط ا قدر الإمكان، ونظرًا لأنها إشعارات ، فغنه يمكن مسحها عن طريق الصدفة مما سيؤدي إلى إغلاق تطبيق الوسائط، وفي عناصر التحكم السريع هناك أيضًا إمكانية للتبديل إلى أجهزة Bluetooth مختلفة للإقتران مع هاتفك بها في نفس الوقت، كما تدعم عناصر التحكم الجديدة بطاقات تشغيل وسائط متعددة.





فقاعات الدردشة أو Chat bubbles





وتعتبر واحدة من أفضل مميزات أندرويد 11 حيث أن ميزة فقاعات الدردشة ليست جديدة على عالم أندرويد بفضل فيسبوك وبعض تطبيقات الجهات الخارجية، وتسمح لتطبيقات الاتصال بإظهار المحادثات النشطة فوق جميع التطبيقات الأخرى في فقاعة ، مما يجعلها واحدة من أفضل الميزات، وتجعل الميزة التحدث مع أصدقائك وعائلتك أسهل بكثير، ما عليك سوى الضغط على الفقاعة وفتح المحادثة النشطة والاستجابة وإغلاقها مرة أخرى، كل ذلك دون الحاجة إلى الخروج من تطبيقك الآخر، حيث تبقى الفقاعة متاحة بسهولة أيضًا.





قسم مخصص للمحادثات عبر الإشعارات









و في هذه الميزة تأخذ مجموعات المحادثة الجديدة في لوحة الإشعارات جميع الإشعارات التي تأتي من تطبيقات الاتصال وتضعها مباشرةً في مساحتها الصغيرة الخاصة بها، وبهذه الطريقة يسهل التعرف عليها والتفاعل معها إذا كان لديك الكثير من الإشعارات التي لم يتم التحقق منها.





مسجل الشاشة









وتعتبر ميزة رائعة من مميزات أندرويد 11 إذا كنت تستمتع بعمل دروس تعليمية لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك جزءًا من عملك أو كنت ترغب فقط في أن تُظهر للناس كيفية القيام بالأشياء في حالة طلب المساعدة، حيث تساعد الخاصية على تسجيل كل شئ على الشاشة بالصوت وقرائته على المستخدمين.





الوصول الصوتي أو Voice Access





واكتسبت ميزة Voice Access الكثير من التحسينات التي ستجعل الهاتف أفضل لأي شخص ف بدلًا من مجرد إدراج أرقام على الشاشة بجوار كل شيء يمكنك التفاعل معه وتفهمالميزة سياق ما هو موجود بالفعل على شاشتك، حيث عند قولك أى شئ سيفهم الهاتف ماذا تريد ويقوم بتشغيله وفتحه دون الدخول على أى تطبيقات أخرى.





السماح بالتحكم في الأجهزة المنزلية





ويسمح اندرويد 11 بالتحكم في الأجهزة الموجودة في المنزل، وذلك عن طريق دعمه لواجهة برمجة التطبيقات Controls API التى تسمح للمطورين بوضع اختصارات التشغيل الآلي للمنزل في قائمة التشغيل التى تمكن من تشغيل عناصر التحكم السريعة في Android 11 DP2، وذلك من خلال تطبيق Google Home والذى يمكن المستخدمين من تشغيل وإيقاف المصابيح في المنزل والتحكم في السطوع باستخدام اختصارات قائمة التشغيل.



