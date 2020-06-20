جوجل تصدر Beta 1.5 لإصلاح مشكلات أندرويد 11 .. فيديو

أصدرت شركة Google جوجل إصدارا وسيطًا يسمى Beta 1.5 بدلا من Beta 1 وذلك لإصلاح الأخطاء في الإصدار التجريبى لأحدث نظام تشغيل Android 11 Beta والذى أصدرته جوجل بشكل رسمى من عدة أيام.





وبحسب موقع Talk Android فإن التحديث الجديد عالج بعض المشكلات التى كانت تحدث في الهواتف التى تتعطل أثناء استخدام التنقل بالإيماءات لتبديل التطبيقات، في اتجاهات مختلفة أثناء تدوير هواتف أندرويد في نفس الوقت.









وقامت جوجل بإصلاح عملية إعادة التشغيل في هواتف Pixel 4 وكذلك Pixel 3 ، والتى كانت تعانى بإعادة التشغيل بعد القيام بفتح أحد التطبيقات.





كما تم إصلاح خاصية الدفع الإلكترونى Google Pay حيث لاحظ عدد من المستخدمين الذين توفر لهم الإصدار التجريبى لنظام Android 11 أن تطبيق Google Pay لا يعمل عند القيام بالدفع من خلاله، الأمر الذى جعلهم يطالبون شركة جوجل بإصلاح المشكلة.





وعالجت الإصدار الجديد مشكلات الهواتف التى كانت تعانى من مشكلات في تقنية Bluetooth بلوتوث والتى لم تكن تستطيع الاقتران بشكل صحيح مع الهواتف الأخرى.



