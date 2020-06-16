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تكنولوجيا

يجب حذفها فورا .. إزالة 36 تطبيقا من متجر Google Play لاختراقها خصوصية المستخدمين .. صور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:01 ص
جوجل تزيل 36 تطبيق
جوجل تزيل 36 تطبيق من متجر Google Play لاختراقهم المستخدمين
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ندى على
قامت شركة جوجل Google بحذف 36 تطبيقا من متجر التطبيقات الخاص بها Google Play ، والتى قام المستخدمون بتحميلها عشرات الملايين من المرات، وذلك بسبب إرسالها إعلانات وروابط غير مرغوب فيها إلى المستخدمين. 

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن التطبيقات كانت ترسل روابط للمستخدمين عندما يقومون بفتح تلك التطبيقات، وتنتقل بهم هذه الروابط إلى برامج ومواقع خبيثة تحتوى على فيروسات أو تعرضهم للاختراق.
 

ووجد مطورو جوجل أن التطبيقات مليئة بالإعلانات والبرامج الضارة الأخرى، الأمر الذى جعلهم يقومون بحذفها لأنها لا تتناسب مع سياسية متجر التطبيقات Google Play. 

كانت التطبيقات عبارة عن تطبيقات للكاميرا والتى من المفترض أن تقوم بالتعديل على الصور، وتطبيقات أخرى للملصقات وصور، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى لكاميرات السيلفى.  

واستمرت التطبيقات حوالى 17 يوما على متجر Google Play قيل أن يتم اكتشافها من مطورى جوجل وحذفها، حيث أوضح المطورون أنه إذا قام أصحاب هذه التطبيقات بتغيير أسمائها ووضعها مرة أخرى، فإن جوجل ستحذفها للمرة الثانية.

ونقدم إليك هذه التطبيقات التى يجب أن تقوم بحذفها على الفور إذا قد قمت بتحميلها على هاتفك: 




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