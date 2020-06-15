كيف تمنع التطبيقات من تتبع موقعك على هاتفك الأندرويد؟.. فيديو

عادة ما تطلب التطبيقات ، عند تحميلها، الإذن للوصول إلى مواقع المستخدمين، وتستخدم العديد من الشركات مثل جوجل خدمات المواقع لتقديم تقارير دقيقة عن الطقس أو أحدث حوادث المرور، وغيرها.





وتعد عملية تتبع الموقع للمستخدمين عملية خطيرة بسبب تعرض خصوصية المستخدمين للخطر بسبب بيع هذه البيانات أو التطبيقات على الدارك ويب، أو بيعها لعدد من الشركات، أو حتى تكون عرضة عند الاختراق، حيث يقوم عدد كبير من الهاكرز بابتزاز المستخدمين وإجبارهم على دفع الأموال.









وفي حالات أخرى، قد ترغب التطبيقات في معرفة موقعك لمجرد إجراء أبحاث السوق الخاصة بها، وأحيانا لبيع تلك المعلومات، وذكر موقع Digital Trends الكيفية التى تساعد المستخدمين على تعطيل خدمات الموقع على هواتفهم الذكية، خاصة هواتف الأندرويد، وهى :





قم بالدخول على قائمة إعداداتك الموجودة على الشاشة الرئيسية للتطبيق

كيف تمنع التطبيقات من تتبع موقعك .. فيديو

كيف تمنع التطبيقات من تتبع موقعك .. فيديو





وللقيام بتعطيل الموقع على جوجل :

ادخل على إعدادات الموقع للعثور على خدمة الموقع

وإذا تم وضع علامة "تشغيل" ، فاضغط فوقها وقم بإيقاف تشغيلها لتعطيلها





ولكيفية تعطيل خدمات الموقع لتطبيقات معينة :

ادخل على إعدادات الموقع ، اضغط على أذونات التطبيق.

حدد التطبيق الذي تريد استثناءه من الوصول إلى الموقع.

تأكد من تبديل الرفض، وبذلك سيؤدي هذا إلى منع التطبيق من الوصول إلى خدمات موقعك حتى عند تشغيله.



