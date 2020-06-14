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تكنولوجيا

هاتف Google Pixel 4a أرخص هاتف ذكى في 2020.. سعر ومواصفات.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:20 م
هاتف Google Pixel
هاتف Google Pixel 4a سيكون أرخص هاتف ذكى في 2020
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ندى على
كشفت تسريبات أن هاتف Google Pixel 4a  العملاق القادم من شركة جوجل سيتم الإعلان عنه في 13 يوليو القادم، إلا أنه لن يتم طرحه للبيع إلا بحلول 22 أكتوبر القادم، حيث كان سيتم الإعلان عنه في مؤتمر مطورى جوجل Google I/O في شهر مايو الماضى، ولكن تم تأجيل المؤتمر. 

وبحسب المسرب جون بروسر فإن سعر هاتف Google Pixel 4a سيبلغ 349 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى 5660 جنيه مصرى، حيث سيكون أرخص هاتف ذكى بإمكانيات متطورة للغاية، وأقل من سعر هاتف iPhone SE الجديد ب 50 دولار أمريكى. 


ويأتى هاتف Google Pixel 4a بنسختين للمساحة الداخلية وهى 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 6  جيجا بايت رام، ، والثانية ب 64 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى4 جيجا بايت رام  وستكون بسعر 299 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى 4850 جنيه مصرى.

وسيحتوى هاتف جوجل Google Pixel 4a على شاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED ، وبجودة +FHD ، كما سيكون معدل تحديث الشاشة 90 هرتز. كما سيحتوى على كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بعدسة telephoto بجودة 16 ميجابيكسل ، بالإضافة إلى خلفية بدقة  12.2 ميجابيكسل. 

وسيتميز هاتف Google Pixel 4a ببطارية 4000 مللى أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكى السريع ب 18 واط، وسيكون معالج هاتف جوجل Google Pixel 4a من نوع Snapdragon 730، كما أن الهاتف سيصدر بنظام تشغيل Android 11، وهو أحدث نظام تشغيل من جوجل. 

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