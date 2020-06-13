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تكنولوجيا

ب 4 كاميرات و بطارية 4200 مللى أمبير.. فيفو تطلق هاتف Vivo S6 Pro 5G .. سعر ومواصفات .. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 11:00 م
فيفو تطلق هاتف Vivo
فيفو تطلق هاتف Vivo S6 Pro 5G
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ندى على
كشفت شركة Vivo فيفو الصينية، عن إطلاق هاتف Vivo S6 Pro 5G بإمكانيات عالية تجعله يتفوق على سابقه هاتف Vivo S6 5G الذى كانت أطلقته في شهر أبريل الماضى. 

وبحسب موقع Pocketnow فإن هاتف Vivo S6 Pro 5G الجديد سيأتى بشاشة بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED ، ونوع زجاح Corning Gorilla Glass عالى الحماية،ومعدل تحديث للشاشة ب 60 هرتز.
 

وتأتى كاميرات هاتف Vivo S6 Pro 5G ب 4 كاميرات رباعية الأساسية ب 64 ميجابيكسل، و كاميرا بزاوية واسعة ب 8 ميجابيكسل، و كاميرا بعدسة مكبرة ب 2 يجابيكسل، ونأتى الكاميرا الرابعة بمستشعر للعمق ب 2 ميجابيكسل.  

ويعمل هاتف Vivo S6 Pro 5G  بمعالج من نوع Snapdragon 765G SoC ، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G وبطارية 4200 مع خاصية الشحن السريع ب 33 واط. 

ويتميز هاتف Vivo S6 Pro 5G على ذاكرة وصول عشوائى من نوع  LPDDR4x  ، حيث ياتى بنسختين مختلفتين الأولى بمساحة داخلية ب 128 جيجا بايت و ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أما الثانية 256 جيجا بايت للمساحة الداخلية، و ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام. 

ويبلغ سعر هاتف Vivo S6 Pro 5G للنسخة الأولى 423 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى  6840 ألف جنيه مصرى. 

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