AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

VIVO تطلق IQOO Z1 رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:19 ص
VIVO تطلق IQOO Z1
VIVO تطلق IQOO Z1 رسميًا. تعرف على المواصفات والسعر..صور
Advertisements
قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة Vivo عن هاتفها الذكي IQOO Z1، ليصبح أول هاتف ذكى فى العالم يأتى بمعالج MediaTek Dimensity 1000+، ويدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، ومعدل تحديث شاشة 144 هرتز، والذى سيتم طرحه فى الأسواق يوم 25 مايو الجاري.

وبحسب موقع gizchina التقني، يأتى هاتف IQOO Z1 بشاشة LCD قياس 6.5 بوصة، بدقة Full HD+، وبمعدل تحديث 144 هرتز فى الثانية، مع نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يمين الشاشة للكاميرا الأمامية، لمكالمات الفيديو وصور السيلفي. 

ويحصل هاتف IQOO Z1 على معالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 1000+، وواجهة مستخدم iQOO UI 1.0 تعمل على نظام تشغيل Android 10، وبنسختين من ذاكرة التخزين الداخلية الأولى سعة 128 جيجابايت وبذاكرة وصول عشوائي رام 6 أو 8 جيجابايت، والنسخة الثانية ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت و ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، يحتوى هاتف IQOO Z1 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر من سوني، وكاميرا ثانية فائقة الاتساع Ultra Wide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

ويتميز هاتف IQOO Z1، ببطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير مع شاحن سريع من نوع Type-C وبقدرة 44 واط، بالإضافة إلى صوت استريو عالى الدقة، ومستشعر بصمة جانبي بجوار زي التشغيل، ويعتبر الهاتف مناسب جدًا للألعاب بفضل المعالج القوى ووحدة المعالجة المركزية التى يأتي بها، ولونين الأزرق والفضي.

ويأتى هاتف IQOO Z1 بسعر 5000 جنيه لنسخة 128 جيجابايت ذاكرة داخلية و 6 جيجابايت رام، والنسخة الثانية 128 جيجابايت ذاكرة داخلية و 8 جيجابايت رام بسعر 5500 جنيه مصري، والنسخة الثالثة بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت بسعر 6500 جنيه مصري.
VIVO تطلق IQOO Z1 رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
VIVO تطلق IQOO Z1 رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
VIVO تطلق IQOO Z1 رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
VIVO تطلق IQOO Z1 رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
VIVO تطلق IQOO Z1 رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول إعلان رسمي لتحفة موتورولا Motorola Edge +

أفضل 5 هواتف صينية بأقل من 7000 جنيه في 2020

أيهما أفضل لتشتريه Redmi Note 9S أم Note 9.. تعرف على الإجابة

قاتل الـ Flagship..أفضل هواتف ذكية للفئة المتوسطة في 2020..صور

فيفو VIVO تطلق هاتف iQOO Z1 في هذا اليوم.. بأقوى معالج في العالم

أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية فى الأسواق.. صور

ترشيحاتنا

الأوقاف: إيقاف مدير إدارة القاهرة الجديدة عن العمل وإعفائه من مناصبه الإشرافية

للنساء .. تناول كوب من هذه المشروبات يوميا يؤدي إلى الوفاة

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. نجم شباب قسنطينة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

أبو مازن يعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وجميع الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

حكم صيام من استيقظ من النوم وأكل وشرب وتبين له أن الفجر أذن .. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور