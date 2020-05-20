VIVO تطلق IQOO Z1 رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

أعلنت شركة Vivo عن هاتفها الذكي IQOO Z1، ليصبح أول هاتف ذكى فى العالم يأتى بمعالج MediaTek Dimensity 1000+، ويدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، ومعدل تحديث شاشة 144 هرتز، والذى سيتم طرحه فى الأسواق يوم 25 مايو الجاري.





وبحسب موقع gizchina التقني، يأتى هاتف IQOO Z1 بشاشة LCD قياس 6.5 بوصة، بدقة Full HD+، وبمعدل تحديث 144 هرتز فى الثانية، مع نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يمين الشاشة للكاميرا الأمامية، لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.





ويحصل هاتف IQOO Z1 على معالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 1000+، وواجهة مستخدم iQOO UI 1.0 تعمل على نظام تشغيل Android 10، وبنسختين من ذاكرة التخزين الداخلية الأولى سعة 128 جيجابايت وبذاكرة وصول عشوائي رام 6 أو 8 جيجابايت، والنسخة الثانية ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت و ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت.





أما بالنسبة للكاميرات، يحتوى هاتف IQOO Z1 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر من سوني، وكاميرا ثانية فائقة الاتساع Ultra Wide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.





ويتميز هاتف IQOO Z1، ببطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير مع شاحن سريع من نوع Type-C وبقدرة 44 واط، بالإضافة إلى صوت استريو عالى الدقة، ومستشعر بصمة جانبي بجوار زي التشغيل، ويعتبر الهاتف مناسب جدًا للألعاب بفضل المعالج القوى ووحدة المعالجة المركزية التى يأتي بها، ولونين الأزرق والفضي.



