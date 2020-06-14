بعد إصداره رسميا.. تطبيق الدفع الإلكترونى في Google Pay لا يعمل على Android 11 .. فيديو

كشفت بعض التسريبات أن الإصدار التجريبي الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Android 11، والذى أطلقته شركة جوجل Google رسميا بشكل تجريبى، منذ أيام على عدد من هواتف أندرويد لا يتضمن تشغيل خاصية الدفع Google Pay .
وبحسب موقع Pocketnow فإن عدد من المطورين اكتشفوا أخطاء متعلقة بخدمة الدفع الإلكترونى في تطبيق Google Pay الخاص بمشتركى الخدمة على هواتف أندرويد.
ولاحظ عدد من المستخدمين الذين توفر لهم الإصدار التجريبى لنظام Android 11 أن تطبيق Google Pay لا يعمل عند القيام بالدفع من خلاله، الأمر الذى جعلهم يطالبون شركة جوجل بإصلاح المشكلة.
وصرحت شركة جوجل أنها لاحظت وجود المشكلة عن عدد من المستخدمين، ووعدت بالقيام بإصلاحها في أقرب وقت ممكن، وأنها تقوم بالفعل بإصلاح عدد من المشكلات الأخرى.
وطالب المطورون جوجل بسرعة حل المشكلة حيث أن تطبيق Google Pay يتعلق بمعلومات حساسة من بينها البيانات السرية للحسابات البنكية و كلمات سر المستخدمين وأرقام الهواتف وغيرها مما يجعله أولويى على قائمة الشركة لإصلاحه.