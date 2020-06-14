AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد إصداره رسميا.. تطبيق الدفع الإلكترونى في Google Pay لا يعمل على Android 11 .. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:17 ص
تطبيق الدفع الإلكترونى
تطبيق الدفع الإلكترونى في Google Pay لا يعمل على Android 11
Advertisements
ندى على
كشفت بعض التسريبات أن الإصدار التجريبي الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Android 11، والذى أطلقته شركة جوجل Google رسميا بشكل تجريبى، منذ أيام على عدد من هواتف أندرويد لا يتضمن تشغيل خاصية الدفع Google Pay . 

وبحسب موقع Pocketnow فإن عدد من المطورين اكتشفوا أخطاء متعلقة بخدمة الدفع الإلكترونى في تطبيق Google Pay الخاص بمشتركى الخدمة على هواتف أندرويد


ولاحظ عدد من المستخدمين الذين توفر لهم الإصدار التجريبى لنظام Android 11 أن تطبيق Google Pay لا يعمل عند القيام بالدفع من خلاله، الأمر الذى جعلهم يطالبون شركة جوجل بإصلاح المشكلة. 

وصرحت شركة جوجل أنها لاحظت وجود المشكلة عن عدد من المستخدمين، ووعدت بالقيام بإصلاحها في أقرب وقت ممكن، وأنها تقوم بالفعل بإصلاح عدد من المشكلات الأخرى. 

وطالب المطورون جوجل بسرعة حل المشكلة حيث أن تطبيق Google Pay يتعلق بمعلومات حساسة من بينها البيانات السرية للحسابات البنكية و كلمات سر المستخدمين وأرقام الهواتف وغيرها مما يجعله أولويى على قائمة الشركة لإصلاحه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تتيح تطبيق مهم على كل الهواتف مجانا

جوجل تمكن المستخدمين من التواصل عن طريق الإيميل في Google Duo

جوجل تطلق ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق Messages.. تفاصيل

جوجل تصدر Android 11 على بعض الهواتف عن طريق الخطأ .. فيديو

جوجل تمكن المستخدمين من التحكم في أجهزة المنزل من خلال Android 11 .. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا | واتساب تحمي مستخدميها من هذا الخطأ.. هواوي تعلن رسميًا عن هاتف Huawei P Smart S

ترشيحاتنا

أمير كرارة يعلن عن مسلسله الجديد رمضان المُقبل

رينيه فايلر بعد سفره المفاجئ.. ينشر صورة بصحبة علي معلول

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

حكم الزواج بمن رضعت من أمه ثلاث مرات

بصورة جماعية .. رامى رضوان يرد على شائعة انفصال إيمى سمير غانم وحسن الرداد

عادة ملكية أم فراغ.. الملكة اليزابيث تحتفل بعيد ميلادها مرتين في السنة.. ما السر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك الكولاجين فى المنزل .. لإخفاء علامات الشيخوخة

بلا إنسانية .. سوبرماركت أمريكي يطرد طفلا مصابا بالتوحد خوفًا من كورونا

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل