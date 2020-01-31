امنع مراقبتك الآن.. خطوات تفعيل ميزة وقف التتبع على Facebook

تتبع الشركات والتطبيقات والموقع المتصلة بـ "فيسبوك" نشاط المستخدمين، سواء أكانوا متصلين بالإنترنت أم غير متصلين، ويتم ذلك عبر ملفات تعريف الارتباط، وتسجيل الدخول باستخدام موقع فيسبوك.

ويقوم عملاق التواصل الاجتماعي بتجميع كل هذه البيانات واستخدامها لخدمة المستخدمين من خلال اقتراح الإعلانات والانضمام إلى المجموعات وتتبع الأنشطة التجارية، وبالمقابل، يثبت معظم المعلنين الأذكياء عبر الإنترنت ملفات تعريف الارتباط على مواقعهم الإلكترونية، للسماح بإعادة استهداف المستخدمين وقياس أداء الحملات الإعلانية بشكل أفضل.





ووفقا لما ذكره موقع "the next web"، أكمل "فيسبوك" طرحه العالمي لأداة "Off-Facebook Activity"، والتي أعلن عنها مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي "مارك زوكربيرج"، في تدوينه له أن أداة مسح سجل التصفح "Clear History" في فيسبوك متاحة حاليا في جميع أنحاء العالم.





وتتيح ميزة النشاط خارج فيسبوك "Off-Facebook activity"، للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، ومسح تلك المعلومات من حساباتهم مباشرةً، والتحكم بالبيانات التي تشاركها الشركات والمواقع الإلكترونية الأخرى مع فيسبوك، ويمكن للمستخدمين إزالة تلك المعلومات وإلغاء ارتباطها مع فيسبوك، بالإضافة إلى القدرة على منع فيسبوك من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج الشبكة.





وإذا كنت ترغب في منع أي شخص أن يتعقب موقعك أو أن يحتفظ ببياناتك باستخدام فيسبوك، عليك تفعيل ميزة "أداة مسح السجل"، باستخدام الخطوات التالية:





- من خلال أجهزة الكمبيوتر :

1. اذهب إلى إعدادات " Settings " فيسبوك، (السهم الأزرق على يسار الشاشة)، وانتقل الى القائمة التي تظهر على يمين الشاشة.

2. اختر خيار معلوماتك على فيسبوك "Your Facebook Information".

3. تظهر أمامك قائمة جديدة اختر منها خيار "النشاط خارج فيسبوك" (Off-Facebook Activity)، واضغط على زر عرض "view" بجوار الخيار لمشاهدة قائمة الأنشطة الخاصة بك.





4. سوف تظهر لك صفحة جديدة بنشاطك خارج فيسبوك، وقائمة "الإجراءات التي يمكنك القيام بها" بخمس خيارات متاحة لك.





5. من بين الخيارات الخمس يمكنك اختيار ما بين "إدارة نشاطك خارج فيسبوك"، و"إلغاء ربط السجل"، و"الوصول إلى معلوماتك"، و تنزيل معلوماتك"، وإدارة النشاط المستقبلي".





6. من خلال الخيار الاول ستظهر لك قائمة بملخص التطبيقات ومواقع الويب التى شاركت نشاطك، قم بإلغاء ربط السجل الخاص بك لمنع هذه المواقع من تعقبك، ولعدم استخدام بيانات مرة اخري في المستقبل اتبع الخيار الخامس في القائمة.





- من خلال الهاتف المحمول:

1. ادخل الى حسابك الخاص على فيسبوك، ثم انتقل الى القائمة الخاصة بك "Menu" الذي تظهر على شكل 3 خطوط أفقية فوق بعضها البعض.





2. مرر للأسفل الى خيار الإعدادات والخصوصية "Settings & Privacy"، ثم أنقر على خيار "الاعدادات" "Settings".

3. مرر للأسفل في القائمة حتى تجد "معلومات فيسبوك الخاصة بك" "Your Facebook Information"، وهنا عليك ايقاف التتبع خارج فيسبوك بالضغط على "تعطيل تعقب فيسبوك للنشاطات" "Off-Facebook Activity".