خبراء أمنيون يكشفون أسباب اختراق هاتف Jeff Bezos مؤسس أمازون

تفخر شركة آبل Apple الأمريكية، بنظام الأمان الأحدث في هواتف آيفون iPhone، لكن الباحثين يقترحون أن هذا هو ما سمح باختراق هاتف جيف بيزوس "Jeff Bezos" مؤسس شركة أمازون "Amazon" وأغنى رجل في العالم.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عملاق التقنية آبل تتحكم في نظام التشغيل ولأن كل أجهزة آيفون تعمل تقريبا على نفس الإصدار، يجد المهاجم المتطور ثغرة أمنية واحدة يمكنها اختراق أي هاتف، حتى الأفراد البارزين.





وتعتقد شركة "آبل" أن وجود رؤية أقل للنظام يعني أنه سيتم اكتشاف عدد أقل من الأخطاء، مما يسمح لها بالبقاء أكثر أمانا، لذا فإن الشركة سرية للغاية بشأن الكود.





وفي حالة اختراق هاتف "جيف بيزوس"، فمن المحتمل أن يكون المتسللون قد استغلوا سلسلة من الأخطاء التي تجاهلتها آبل والتي سمحت لهم بتجاوز جميع طبقات "الدفاعات الكبيرة للهاتف"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وقد ظهرت العديد من الأخبار خلال الأسبوع الماضي، تفيد بأن هاتف بيزوس iPhone X تم اختراقه في عام 2018، بعد أن تلقى رسالة ضارة عبر تطبيق واتساب WhatsApp، وفي غضون ساعات، تم استخراج كمية كبيرة من البيانات منه.





ولقد عارضت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، منذ فترة طويلة السماح لباحثي الأمن بتجاوز قيود الأمان للتطفل على نظام التشغيل من أجل اكتشاف الثغرات الأمنية التي قد توجد دون أن يلاحظها أحد، ومع ذلك يحاول باحثو الأمن إيجاد طرق جديدة للتغلب على مشكلة آبل لتحديد ما إذا كانت أجهزتها قد تم اختراقها أم لا؟ .





وتركز Zec Ops، وهى شركة للأمن السيبراني، على مساعدة الشركات والأفراد البارزين، من خلال طلب العملاء بربط أجهزة آيفون الخاصة بهم بأحد أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتحميل سجلات البيانات إلى الخادم، حتى يتمكن موظفو Zec Ops من رؤية ما يجري داخل التكنولوجيا.





وقال زوك أفراهام "Zuk Avraham"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Zec Ops: "إنه بالنسبة للعين غير المدربة تبدو السجلات وكأنها رمز كمبيوتر مختلط، ولكن بالنسبة لأولئك المؤهلين في التكنولوجيا، فإنه يوفر أدلة على أن المتسلل قد غادر في مكان الحادث، بعد تحليل عشرات الآلاف من الهواتف".





وأضاف "أفراهام" أنه يقدر أن ما بين 2 إلى 3 في المائة منهم أظهروا مؤشرات محتملة للهجمات، مشيرا إلى أن "آبل" تقوم بعمل رائع نسبيا في تأمين هذه الأجهزة، لكن اقتحام واحد عن بعد لا يزال ضمن قدرات الفرد الموهوب.