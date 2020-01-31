خلال ساعات.. توقف الواتساب على ملايين الهواتف فهل جهازك بينها؟

بعد أقل من شهر على وقف خدماته على مجموعة من الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، أعلن تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، توقفه عن العمل على العديد من الهواتف الذكية بداية الأسبوع المقبل.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "independent" البريطانية، فإن "واتساب" اعتبارا من يوم السبت أول فبراير 2020، لن يعمل على ملايين الهواتف من أجهزة آيفون iPhone و أندرويد Android.





وفي خلال الساعات القادمة سيحرم مستخدمي "واتساب" على العديد من الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.





وتشمل قائمة الهواتف التي ستتمكن من إعادة تشغيل خدمة واتساب بعد إيقافها، هواتف آيفون العملة بالإصدار 8 من iOS، إلا إذا قام أصحاب هذه الهواتف بتحديث نظام تشغيلهم إلى الإصدار 9، وتحديدا هواتف آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس.





وسيتوقف دعم واتساب نهائيا على هواتف آيفون 4 والإصدارات الأقدم، من المقرر أيضا أن يتوقف دعم واتساب على عدد من الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد الأقدم من 4.0.3.





لذلك إذا كنت تود معرفة أي نظام تشغيل يستخدمه آيفون iPhone الخاص بك، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "عام" ، ثم "تحديث البرنامج"، وسيتم عرض الإصدار الحالي لديك.





وأما بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد يمكنك معرفة نظام التشغيل الخاص بك، من خلال الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم حول "الهاتف"، ثم "معلومات البرنامج".





الجدير بالذكر أن شركة "واتساب"، أنهت في السابق عمل تطبيقها على بعض أجهزة بلاكبيري ونوكيا في عام 2016، وفي 2017 أوقفت عمل التطبيق على عدد محدود من هواتف أندرويد وويندوز وآيفون التي تعمل بنسخ قديمة من أنظمة التشغيل، وفي سبتمبر الماضي، أوقفت دعم كافة الأجهزة العاملة بنظام ويندوز فون بحلول 31 ديسمبر 2019.