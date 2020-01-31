لهواتف آيفون .. تطبيق يتيح التسجيل من كاميرتين في وقت واحد

أطلقت شركة Filmic، تطبيقا جديدا لأجهزة آيفون "iPhone"، يتيح لك التقاط الفيديو من كاميرتين في وقت واحد، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.





وتمت معاينة التطبيق، المسمى DoubleTake، لأول مرة في إعلان شركة آبل عن تشكيلة هواتف iPhone 11 في شهر سبتمبر الماضي، ويمنحك التطبيق الجديد القدرة على معاينة وتسجيل الفيديو من كاميرات متعددة على آيفون في نفس الوقت.





ويتيح التطبيق إمكانية تسجيل ملفي فيديو بشكل منفصل، من أي من كاميرات آيفون، بحيث يمكنك الجمع بينهما أو التقاط لقطات الفيديو تعرض بجانب بعضها البعض، إما كشاشة مقسمة أو صورة داخل الصورة.





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ويأتي التطبيق الجديد المجاني بعد أن أصبحت هواتف آيفون مستخدمة بشكل كبير من قبل صانعي الأفلام في كل مكان، ويمكن لمستخدميه ربط جهازي آيفون لتسجيل الفيديو في نفس الوقت، مما يتيح لهم القدرة على استخدام الكاميرات المتعددة بشكل غير مسبوق.





ويتوفر للمستخدمين خيارات متعددة عندما يتعلق الأمر بكيفية رغبتهم في التصوير، بما في ذلك وضع تقسيم الشاشة الذي يقسم بث الفيديو بشكل أفقي بنسبة 50:50 ووضع صورة داخل صورة PIP الذي يسمح بتراكب صورة أصغر مع صورة أكبر بوضع ملء الشاشة.





ويتم تصدير مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بأسلوب تقسيم الشاشة إلى مكتبة التطبيق كملف واحد، في حين أن التصوير بأسلوب صورة داخل صورة PIP يتيح للمستخدمين تقسيم ملفاتهم.





ويتيح التطبيق الجديد لمستخدمي آيفون اختيار الكاميرات التي يريدون التصوير منها، وفي حالة iPhone 11، سيكون لديهم خيار لتحديد إما العدسة الواسعة للغاية أو العدسة الواسعة أو العدسة المقربة تليفوتوغرافي أو حتى الكاميرا الأمامية المخصصة للصور الشخصية.





ويضم تطبيق DoubleTake بعض الميزات الإضافية من تطبيق Filmic آخر منفصل، بما في ذلك الرسم البياني الذي يحكم نطاقات الألوان والأدوات التي تتحكم في التعريض الضوئي والتركيز.





ويتوافق تطبيق "DoubleTake" المجاني، مع هواتف آيفون الجديدة ذات الكاميرا ثلاثية العدسة، وهو يسمح للمستخدمين بالتسجيل والتبديل بين جهازين متزامنين من خلال واجهة واحدة، ومتوافق مع أجهزة iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max و iPhone XS Max و iPhone XS و iPhone XR.





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