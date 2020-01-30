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تكنولوجيا

صلح موبايلك الأندرويد بـ تغريدة على تويتر

الخميس 30/يناير/2020 - 08:07 ص
صلح موبايلك الأندرويد
صلح موبايلك الأندرويد بـ تغريدة على تويتر
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قسم التكنولوجيا
تسعى شركة جوجل الأمريكية لتقديم خدمة جديدة مخصصة فقط للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد الشهير، وذلك من خلال التغريد بهاشتاج #AndroidHelp على موقع تويتر.

وبحسب news republic، كان قد نشر حساب جوجل الرسمي على تويتر أنك بمجرد عمل التغريدة من هاتفك الأندرويد، سيتم التواصل معك بطرح الحل لمشكلتك وتقديم المساعدة قدر الإمكان.

إلا أن هذه الميزة لن تتفوق كثيرًا على الدعم المقدم عبر بحث Google القديم إذا استنفدت خياراتك، وتعمل الميزة الجديدة هواتف أندرويد  وتحديثاتها أو التابلت أو أجهزة أخرى تعمل بنفس نظام التشغيل.

يذكر أن شركة جوجل "Google" تقوم بتطوير تطبيق دردشة جديد للأجهزة المحمولة، لكنه مخصص لأماكن العمل والشركات، بحيث يجمع هذا التطبيق الجديد بين العديد من وظائف منصاتها المختلفة الموجودة حاليًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "The Information".

و تم تصميم هذا التطبيق الجديد لتجميع خدمات جوجل المختلفة، بما في ذلك أجزاء من G Suite للشركات مثل Gmail وخدمة التخزين السحابية جوجل درايف Google Drive و Hangouts Meet و Hangouts Chat.


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