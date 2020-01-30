استمع بلغة واقرأ أخرى.. جوجل تطور ميزة جديدة يريدها كثيرون

تخطط شركة جوجل "Google" الأمريكية، لإضافة ميزة النسخ الصوتي الحي مباشرةً إلى تطبيق الترجمة التابعة لها Google Translate على نظام التشغيل أندرويد، وذلك في وقت لاحق.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتسجيل صوت بلغة، ثم ترجمته وإخراجه بلغة أخرى، وما تزال هذه الميزة في مرحلة النموذج الأولي، ولكن جوجل عرضتها في سلسلة من عروض الذكاء الاصطناعي في مكتبها بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا أمس.





وتقول عملاق البحث، "إن الميزة الجديدة قد تتطلب في البداية وجود اتصال بالإنترنت، ما يعني أنها ستكون مختلفة عن ميزة الترجمة الحالية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والمعالجة على الجهاز نفسه.





ووفقا للشركة يرجع ذلك إلى أن النسخ المتعدد اللغات في الزمن الفعلي أكثر تعقيدا من مجرد الترجمة النصية من لغة إلى أخرى، من خلال كتابة جمل مفردة ثم تحويل إلى نص بلغة أخرى أو إدخال جمل مفردة من الكلام وجعلها في نص بلغة مختلفة.





وأوضحت الشركة أن الميزة لن تدعم الملفات الصوتية، على الأقل في البداية، ما يعني أنها ستأخذ الأصوات آنيا من ميكرفون الجهاز، وبذلك يمكن للمستخدمين نسخ الملفات الصوتية من خلال تشغيلها ليلتقطها الميكروفون ويترجمها.





وتقول "جوجل"، إن ميزة النسخ الصوتي الفوري تقييم باستمرار كامل الجملة بالتزامن مع الصوت، لذا فهي تضيف علامات الترقيم، وتصحح خيارات الكلمات استنادا إلى سياق الجملة، وتحاول تصحيح أشياء مثل اللكنة، واللهجات المناطقية.





الجدير بالذكر أن جوجل لم تعلن عن موعد محدد لإطلاق الميزة الجديدة لتطبيق الترجمة ترجمة جوجل "Google Translate"، على نظام التشغيل أندرويد.