AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

استمع بلغة واقرأ أخرى.. جوجل تطور ميزة جديدة يريدها كثيرون

الخميس 30/يناير/2020 - 06:12 ص
Google Translate
Google Translate
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تخطط شركة جوجل "Google" الأمريكية، لإضافة ميزة النسخ الصوتي الحي مباشرةً إلى تطبيق الترجمة التابعة لها Google Translate على نظام التشغيل أندرويد، وذلك في وقت لاحق.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتسجيل صوت بلغة، ثم ترجمته وإخراجه بلغة أخرى، وما تزال هذه الميزة في مرحلة النموذج الأولي، ولكن جوجل عرضتها في سلسلة من عروض الذكاء الاصطناعي في مكتبها بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا أمس.

وتقول عملاق البحث، "إن الميزة الجديدة قد تتطلب في البداية وجود اتصال بالإنترنت، ما يعني أنها ستكون مختلفة عن ميزة الترجمة الحالية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والمعالجة على الجهاز نفسه.

ووفقا للشركة يرجع ذلك إلى أن النسخ المتعدد اللغات في الزمن الفعلي أكثر تعقيدا من مجرد الترجمة النصية من لغة إلى أخرى، من خلال كتابة جمل مفردة ثم تحويل إلى نص بلغة أخرى أو إدخال جمل مفردة من الكلام وجعلها في نص بلغة مختلفة.

وأوضحت الشركة أن الميزة لن تدعم الملفات الصوتية، على الأقل في البداية، ما يعني أنها ستأخذ الأصوات آنيا من ميكرفون الجهاز، وبذلك يمكن للمستخدمين نسخ الملفات الصوتية من خلال تشغيلها ليلتقطها الميكروفون ويترجمها.

وتقول "جوجل"، إن ميزة النسخ الصوتي الفوري تقييم باستمرار كامل الجملة بالتزامن مع الصوت، لذا فهي تضيف علامات الترقيم، وتصحح خيارات الكلمات استنادا إلى سياق الجملة، وتحاول تصحيح أشياء مثل اللكنة، واللهجات المناطقية.

الجدير بالذكر أن جوجل لم تعلن عن موعد محدد لإطلاق الميزة الجديدة لتطبيق الترجمة ترجمة جوجل "Google Translate"، على نظام التشغيل أندرويد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احكيلي حدوتة.. جوجل تضيف ميزة جديدة لمساعدها الصوتي للأطفال

هتنور طريقك.. Google تختبر ميزة جديدة لتطبيق خرائطها

Google تضيف ميزة جديدة لمساعدها الذكي لمستخدمي أندرويد و iOS

تغنيك عن الإنترنت.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق Google Translate

جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيقها Google Photos

جربها الآن.. ميزات خفية بنظام التشغيل Android 10

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. ظهور نادر لحفيد عادل إمام.. وصدمة فيروز في فاتن حمامة.. حالة نادية لطفي الحرجة

بـ الأسود المطرز.. إسعاد يونس بإطلالة جديدة تبرز خسارتها للوزن

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ويست هام يونايتد

ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات أردوغان جنوب طرابلس

مرتديا الكمامة.. شريف عامر لـ مصري عائد من الصين: هتقلقني ليه يا عم

لحظة طرد 3 لاعبين من نادي مصر أمام بيراميدز ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس