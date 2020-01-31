احذروا.. الأطفال في خطر والهاتف الذكي هو السبب

تعاني الأمهات من إدمان الأطفال لاستخدام الهواتف الذكية، حيث بات إدمان الأطفال للأجهزة الذكية مشكلة تؤرق الأسر جميعا، إذ أصبح تعلق الطفل بتلك الأجهزة يزداد بشكل خطير، فإن ظاهرة استخدام الأطفال للهواتف الذكية بشكل زائد يجعل أكثر من نصف الأطفال ينامون وهواتفهم بجوار أسرّتهم.





وبحسب ما ذكرته شبكة "bbc"، وجد تقرير لاستطلاع رأي سنوي حول استخدام الشباب لوسائل التواصل، أن معظم الأطفال أو 53 % منهم يمتلكون هاتفا محمولا في عمر سبع سنوات، وأيضا 57 % منهم ينامون مع هواتفهم بجانب أسرّتهم.





وأوضح الباحث سايمون ليجيت "Simon Leggett"، قائلا: "هذا العام يتمتع الأطفال الصغار بإمكانية أكبر للوصول إلى الهواتف المحمولة ويستخدمونها لفترات زمنية أطول"، وأضاف: " أصبحت الهواتف تسيطر على حياة الأطفال، ومن الصعب على الآباء وضع قيود على كيفية استخدام الأطفال لها".





وأظهرت الدراسة بناء على مقابلات مع 2.200 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عاما في المملكة المتحدة، إلى أنه بحلول عمر 11 عاما، يكون لدى تسعة من كل 10 أطفال جهازهم الخاص.





وتخلص الدراسة إلى أن هناك 57 ٪ من الأطفال ممن لديهم هاتف، ينامون والهاتف بجانب سريرهم، وبينما أقل من النصف يشعرون بنسبة 44 ٪ يشعرون "بعدم الارتياح" إذا كانوا في مكان ما بدون إشارة هاتفية، وهناك 42 ٪ يقولون أنهم يحتفظون بهواتفهم في جميع الأوقات ولا يقومون بإيقاف تشغيله مطلقا.





وعلى الرغم أن متوسط ​​عمر امتلاك الهاتف أصبح أصغر سنًا، كشفت الدراسة عن أن ملكية الهاتف أصبحت الآن "عالمية تقريبا"، بمجرد أن يلتحق الأطفال بالمدارس الثانوية في سن الحادية عشر، ويقول ما يقرب من طفلين من بين كل خمسة إنهم لا يستطيعون العيش بدون هواتفهم.





ويقضي معظم الأطفال ما بين ثلاث ساعات و 20 دقيقة كل يوم في المراسلة ولعب الألعاب والاتصال بالإنترنت، ووفقا لتقرير صادر عن تشايلدز، وجد المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عاما هم الأكثر قلقا بشأن عدم وجود هواتفهم.





ووفقا لمعايير الإنترنت، فإن أكثر من حوالي 61 % من الأطفال يفضلون استخدام موقع يوتيوب بشكل يومي، كما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وSnapchat و Tik Tok الأكثر شيوعا بين الأطفال من سن 7 إلى 16 عاما.





وذكرت نتائج الدراسة مدى قدرة الهواتف الذكية على السيطرة على حياة الأطفال، بالنسبة لأكثر من 70 في المائة منهم، فإن هواتفهم دائما متصلة بالإنترنت.





وحذر مدير الأبحاث "ليجيت" الآباء والأمهات، قائلًا: "إن الجمع بين الهواتف المحمولة والوصول إلى الإنترنت يمكن أن يجعل من الصعب معرفة ما يشاهده أطفالك".