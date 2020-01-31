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تكنولوجيا

افعلها بنفسك.. Tangi تطبيق جديد من جوجل لمشاركة الفيديوهات القصيرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:30 ص
Tangi
Tangi
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل "Google" الأمريكية، عن إطلاق Tangi، وهو تطبيق جديد للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تركز على المحتوى الذي يعرف باسم افعلها بنفسك DIY.

ووفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، يأتي التطبيق الجديد من حاضنة الأعمال التابعة لجوجل Area 120، وهو متاح في الوقت للراهن للويب ونظام التشغيل iOS فقط، وهو يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو يشرحون فيها كيفية صنع بعض الأشياء، مثل: الحرف اليدوية، والرسم، والطبخ، والأزياء، والجمال، والمزيد.

وعلى عكس تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، مثل تيك توك TikTok، وتطبيق بايت Byte الجديد، التي تركز بشكل أكبر على الترفيه، فإن تطبيق Tangi يركز على تعليم الناس من خلال مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة.

ويختلف تطبيق Tangi عن تطبيقات الفيديو القصير الأخرى بأنه يوفر ميزة باسم جرب ذلك Try It، وهو زر يشجع المستخدمين على رفع صور لأشياء فعلوها مستفيدين من مقطع الفيديو الذي شاهدوه، وهو أمر يتيح للمستخدمين التفاعل فيما بينهم.

وبخلاف تطبيقات الفيديو الاجتماعية الأخرى، فأن تطبيق جوجل الجديد ما يزال محدودا، إذ لا يمكن للجميع استخدامه فبدلا من ذلك، يتعين على الراغبين في استخدامه التسجيل للاشتراك في البرنامج. وهو أمر تهدف جوجل من خلاله إلى ضمان أن كل ما يشارك عليه يركز على الإبداع ونشاطات افعلها بنفسك.

يذكر أن تطبيق Tangi متاح في جميع دول العالم ما عدا الاتحاد الأوروبي، ويمكن الوصول إليه من خلال الويب، ويمكن تنزيل التطبيق الخاص بهواتف آيفون، والتطبيق مجاني، وخال من الإعلانات.

https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/01/4-home-small.gif?w=333
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