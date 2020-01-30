شاهد.. تسريب أول صور لـ Moto G Stylus.. تعرف على المواصفات

نشر موقع جى إس إم آرينا التقنى أول صور مسربة لهاتف Moto G Stylus المنتظر صدوره قريبًا رسميًا فى 23 فبراير القادم، وكشفت الصور عن العديد من مواصفات الهاتف الجديد الذى يأتى بفئة الهواتف الذكية المتوسطة، وأيضًا التصميم المميزة.





يأتى Moto G Stylus بشاشة قياس 6.36 بوصة بدقة عرض FHD+ مع نوتش فى اعلى منتصف الشاشة، بالإضافة لكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل لتوفير تجربة تصوير مميزة.





ويحتوى Moto G Stylus على معالج من نوع Snapdragon 665 مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 10.0.





وبالطبع شاشة كبيرة تتطلب بطارية أكبر، لذلك جاء Moto G Stylus ببطارية ضخمة سعة 5000 ميللى أمبير، وتدعم ميزة الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتضح من الصور المسربة أن الهاتف يأتي بجسم بلاستيكي مغطى بطبقة لامعة من الزجاج.





والمفاجأة أن الهاتف مزود بقلم ذكى مثل S pen الذى يأتى مع سلسة الـ Note فى هواتف سامسونج الكورية الشهيرة.