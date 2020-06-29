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تكنولوجيا

هواتف شاومي 2021 ستصدر بأسعار مرتفعة لهذا السبب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:11 م
هواتف شاومى للعام
هواتف شاومى للعام القادم ستصدر بأسعار مرتفعة لهذا السبب
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة شاومى الصينية، ستصدر هواتفها للعام القادم بأسعار مرتفعة مقارنة بالعام الحالى، وذلك بسبب اتجاه الشركة إلى تغيير معالجاتها المستخدمة في الهواتف حيث ستقوم باستخدام، معالجات  Snapdragon 875

وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى، فإن شحن معالجات Snapdragon 865 يكلف شركات الهواتف حوالى من 150 إلى 160 دولار أمريكى ، في حين أن سعر معالج Snapdragon 875 سيكون أغلى بحوالى  100 دولار . 


وسيحتوى المعالج الجديد على شريحة تحتوي على Super-Core Cortex-X1 الذي يتمتع بأداء أفضل بنسبة 30٪ من Cortex-A77، وسيتم دمج هذه النواة الفائقة مع ثلاثة أنوية أخرى  Cortex-A78 وأربع أنوية  كفاءة في ترتيب 4+3+1 .  

وتقدم شركة شاومى حاليًا بعضًا من أرخص الهواتف الرائدة تحت علامتها التجارية الفرعية Redmi، ريدمى، حيث وفقا للتقرير فإنه يجب على المشترين الاستعداد لدفع أسعار أكثر العام القادم. 

وكانت شركة شاومى هى الأقل خسارة، في مبيعات الهواتف الذكية العالمية والتى انخفضت لأدنى مستوى لها بأكثر من 20%  في الربع الأول من العام الحالى 2020 ،حيث تعتبر هى الشركة الناجية الوحيدة من الأزمة بخسارة تصل إلى 1.4 %  ، حيث استفادت بشكل كبير من خسارة هواوى والأزمة التى تواجهها مع حكومة الولايات المتحدة.

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