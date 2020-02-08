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تكنولوجيا

شركة ZTE تطلق هاتف Axon 10s Pro بمعالج Snapdragon 865 وتقنية 5G

السبت 08/فبراير/2020 - 01:26 ص
شركة ZTE تطلق هاتف
شركة ZTE تطلق هاتف Axon 10s Pro
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ندى على
كشف موقع Mashable أن شركة ZTE الصينية ستقوم بإصدار هاتف Axon 10s Pro والذى سيحتوى على أقوى نوع معالج موجود في السوق حتى الآن وهو Snapdragon 865 والذى سيأتى مقترنا بتقنية 5G. 

ووفقا للموقع فإن شركة ZTE الصينية ستسرق الأضواء من شركة سامسونج والتى ستقوم باطلاق مجموعة هواتف Samsung Galaxy S20 والتى ستكون هواتف سامسونج الرئيسية لعام 2020، وهى عبارة عن  هواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus  وGalaxy S20 Ultra. 

وستصدر شركة ZTE هاتفها Axon 10s Pro قبل شركة سامسونج بأيام،حيث أن سامسونج من المقرر أن  تصدر هواتفها في 11 فبراير الجارى. 

وسيأتى هاتف  Axon 10s Pro بشاشة 6.4 بوصة من نوع AMOLED ، وبثلاث كاميرات خلفية الأولى ب 48 ميجا بيكسل و 20 و 12 ميجا بيكسل، وبكاميرا سليفي 20 ميجا بيكسل.  
 
كما أن الهاتف سيحتوى على ذاكرة وصول عشوائية بسعة تتراوح من 6-12 جيجا بايت رام من نوع  LPDDR5، كما أن الذاكرة ستتراوح بين 128- 256 جيجا بايت. 

وستظهر شاشة الهاتف بنوتش في الوسط، كما أنها ستحتوى على زر بتقنية بصمة الوجه مع زر التعرف على بصمة اليد، وببطارية تصل ل 4000 مللى أمبير. 


شركة ZTE تطلق هاتف Axon 10s Pro بمعالج Snapdragon 865 وتقنية 5G
شركة ZTE تطلق هاتف Axon 10s Pro بمعالج Snapdragon 865 وتقنية 5G
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