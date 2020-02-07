بـ 16 جيجا رام وتقنية التبريد.. ZTE تصدر هاتف Nubia Red Magic للألعاب

كشف موقع Android Community أن شركة ZTE الصينية ستصدر هاتفها Nubia Red Magic قريبا بشريحة مزدوجة وسيتحوى على تقنية 5G.





وسيأتى هاتف الألعاب بمعدل سرعة تحديث للشاشة 144 هرتز، و80 وات للشحن السريع، بالإضافة إلى احتوائه على ذاكرة وصول عشوائى بحجم 16 جيجا رام من نوع LPDDR5.





كما أن الهاتف سيأتى بكاميرا 64 ميجا بيكسل ككاميرا أساسية، وسيحتوى الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، وذكر الموقع أن الكاميرات من تصنيع شركة سونى.





وسيحتوى الهاتف على تقنية air-cooling وهى عبارة عن ممرات لتبريد الهاتف من الحرارة عند السخونة.





وكانت الشركة قد أطلقت هاتف Red Magic 3s في أواخر العام الماضى، وهو مصمم للألعاب أيضا، حيث يحتوى على معالج قوى من نوع من نوع +Snapdragon 855.





وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو العام الماضى قد وضعت شركة ZTE الصينية مع عملاق تصنيع الهواتف شركة هواوى على القائمة السوداء للتعامل التجارى، ومنع التصدير للشركتين أى أجهزة أو معدات تحتوى على تكنولوجيا أمريكية.







