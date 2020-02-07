AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بـ 16 جيجا رام وتقنية التبريد.. ZTE تصدر هاتف Nubia Red Magic للألعاب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:01 م
ZTE تصدر هاتف Nubia
ZTE تصدر هاتف Nubia Red Magic
Advertisements
ندى على
كشف موقع  Android Community أن شركة ZTE الصينية ستصدر هاتفها Nubia Red Magic قريبا بشريحة مزدوجة وسيتحوى على تقنية 5G. 

وسيأتى هاتف الألعاب بمعدل سرعة تحديث للشاشة 144 هرتز، و80 وات للشحن السريع، بالإضافة إلى احتوائه على ذاكرة وصول عشوائى بحجم 16 جيجا رام من نوع LPDDR5. 

كما أن الهاتف سيأتى بكاميرا 64 ميجا بيكسل ككاميرا أساسية، وسيحتوى الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، وذكر الموقع أن الكاميرات من تصنيع شركة سونى. 

وسيحتوى الهاتف على تقنية air-cooling  وهى عبارة عن ممرات لتبريد الهاتف من الحرارة عند السخونة. 

وكانت الشركة قد أطلقت هاتف Red Magic 3s في أواخر العام الماضى، وهو مصمم للألعاب أيضا، حيث يحتوى على معالج قوى من نوع من نوع +Snapdragon 855. 

وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو العام الماضى قد وضعت شركة ZTE الصينية مع عملاق تصنيع الهواتف شركة هواوى على القائمة السوداء للتعامل التجارى، ومنع التصدير للشركتين أى أجهزة أو معدات تحتوى على تكنولوجيا أمريكية.  



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقاوم للمياه ويمكن تغيير بطاريته.. تعرف على أحدث هواتف سامسونج

بـ 16 جيجا بايت رام.. شاومى تطلق هاتفا بأعلى ذاكرة وصول عشوائي على الإطلاق

شاومى تبدأ بيع هاتف Redmi K30.. تعرف على السعر والمواصفات

إمكانات هائلة.. اشتر هاتف Nubia Z20 بخصم 50%.. صور

تسريبات جديدة لهواتف Galaxy S20 قبل إطلاقها بأيام

شاومى Mi 10 أول هاتف بمعالج Snapdragon 865 في 2020.. صور

ترشيحاتنا

السيسي يأمر باستقطاع جزء من وحدة عسكرية لتطوير شوارع منطقة عزبة الهجانة

مفاجأة صادمة.. اعرفي علاقة الدجاج واللحوم الحمراء بالسرطان

حاول تصويرها أثناء ممارسة الجنس.. الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل عشيقته فى الجيزة

لحظة انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها.. فيديو

خبير اقتصادي: انخفاض الدولار يعزز فرص الاستثمار فى مصر

مذيع قناة الزمالك: هدف الأهلي فى بيراميدز صحيح.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل