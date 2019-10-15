إطلاق nubia Z20 رسميًا بشاشة مزدوجة.. المواصفات والسعر.. صور

كشفت شركة ZTE الصينية رسميًا اليوم عن أحدث هواتفها وهو nubia Z20، والذى يأتى لأول مرة بشاشتين كانك تستخدمين هاتفين فى وقت واحد.



وبحسب موقع جى إسم إم آرينا التقنى، يأتى nubia Z20 بشاشة رئيسة قياس 6.42 بوصة من نوع AMOLED، أما الشاشة الخلفية قياس 5.4 بوصة.



ويحتوى nubia Z20 على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+، مع ذاكرة صوول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزرين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 16 و 8 ميجابيكسل، وبطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير.



كما يأتى nubia Z20 بقارى للبصمة أسفل الشاشتين، ويعمل بكابل من نوع USB PD 2.0، ويدعم الشحن السريع بقوة 27 وات، مع واجهة تشغيل nubia UI 7 المدمجة بنظام أندرويد 9.0.



يمكنك الحصول على nubia Z20 مقابل 549 دولار أمريكى، مايعادل 9 آلاف جنيه مصري.