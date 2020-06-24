شاومي تطلق Redmi 9.. تعرف على السعر والمواصفات..فيديو

أطلقت شركة شركة شاومي هاتفها الأحدث Redmi 9 ، في الصين بسعر يبدأ من 115 دولارا أمريكيا، وهو الذي أعلنت عنه الشركة الصينية رسميا من أسبوعين، وسيعرض الهاتف للبيع حتى 29 يونيو من خلال موقع الشركة في الصين ومتجري JD.com و Suning.com.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف شاومي Redmi 9 ، في ثلاثة إصدارات من الذكراة، وهي 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 115 دولارا أمريكيا، وبسعة 4 ججابايت رام و128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 140 دولارا أمريكيا، وبحجم 6 ججابايت ام و128 جيجابايت مقابل 170 دلارا أمريكيًا.





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وقد صممت شاومي هاتف Redmi 9، بشاشة بقياس 6.53 بوصة وبدقة +FHD، مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.





ويقدم هاتف Redmi 9، كاميرا خلفية رباعية دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 118 درجة، مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق.





ويحتوي هاتف Redmi 9، على معالج من نوع Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD.





ويأتي هاتف Redmi 9 بثلاثة ألوان، مع بطارية بسعة 5,020 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ USB-C. وهناك حساس للبصمة على ظهر الهاتف.